黎巴嫩國會大選　真主黨及盟友喪失過半數控制權

黎巴嫩5月17日公布國會選舉最終點票結果，立場親伊朗的真主黨（Hezbollah）及盟友喪失過半數控制權，部分失去的席位落入獨立派新人，意味當地的政治局勢出現變化。



美聯社報道，黎巴嫩國會128個議席中，真主黨13名參選人雖然全部當選，惟整個聯盟奪得61席，比四年前的選舉減少10席。與真主黨保持友好關係、由總統奧恩（Michel Aoun）成立的基督教政黨「自由愛國運動」（Free Patriotic Movement）則在選戰中失利。

至於真主黨的最大敵手、另一基督教政黨「黎巴嫩力量」（Lebanese Forces）就成為最大贏家，以21席成為國會第一大黨，超越「自由愛國運動」的18席。不過真主黨與國會議長貝里（Nabih Berri）的派系保住分配給什葉派（Shiite）穆斯林的27個議席。

至於獨立派及政治新手在主流政黨的威脅和恐嚇的情況下，仍然奪得14席，結果反映民眾向長年來佔領議席的執政階級發出強烈訊息。有分析則認為，真主黨本身與「黎巴嫩力量」不和，預計新的政治局面可能更凌亂，各方在籌組政府、與國際貨幣基金組織（IMF）達成援助協議、提名總統人選等問題上或有更多分歧，無助當地走出困境。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，呼籲黎巴嫩各方盡快組成一個具多元的政府，推動經濟改革等。