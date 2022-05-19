美國財長耶倫促取消部份對中國課徵關稅　稱乏戰略意義

美國財長耶倫（Janet Yellen）5月18日批評前朝特朗普（Donald Trump）的對華關稅損害美國家庭和企業，因此支持撤銷部分措施，以緩和當地經濟高通脹的情況。她承認自己主張取消對中國進口產品徵收的一些「不是很有戰略意義」但正在損害美國消費者和企業的關稅。



耶倫在出席七國集團（G7）財長和央行行長會議前的新聞發布會上表示，內部正在討論美國前總統特朗普（Donald Trump）對數千億美元中國商品徵收的懲罰性「301條款」關稅。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，耶倫在會議前表示，對她而言，特朗普政府報復中國不公平貿易而實施的部分關稅，對顧客及企業帶來更多傷害，指一些關稅並沒真正針對供應鏈出現弱點、國家安全或其他不公平貿易措施情況。

耶倫預計美國政府撤回對華關稅的可能，指此舉不但因為受到高通脹影響，而且亦會令顧客和企業受益。不過她強調華府仍未有決定，而且閣員之間或有分歧。

她亦提到俄烏戰爭對全球糧食安全的影響，稱食品及能源價格上升會帶來停滯後果，包括打擊產量及消費，導致世界各地通脹持續。另外耶倫又認為，中國因應疫情大規模封城，阻礙全球供應鏈復蘇。

耶倫稱中國經濟有放緩迹象，對全球各地經濟成長造成外溢效應。

圖為3月21日，美國貿易代表戴琪在美國巴爾的摩港口出席活動時發言。（AP）

英媒17日獨家報道稱，在拜登政府試圖與高通脹抗爭之際，拜登將不得不解決他的幕僚之間有關是否削減關稅的激烈辯論。

儘管耶倫主張取消部分關稅，但消息人士稱，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）傾向保留這些關稅，以制定更具戰略性的中國貿易議程，保護美國就業以及因應中國在全球市場的行為。新的方法甚至可能包括新的戰略關稅。