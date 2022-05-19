韓國6月起打開國門救旅遊業　恢復發放短期訪問與電子簽證

韓國政府5月19日宣布將進一步打開國門，自6月1日起恢復對一般國家（Level 1）公民發放短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，希望藉此吸引外國旅客，刺激內需及相關產業復蘇。



韓國法務部表示將放寬短期簽證發放規定，受疫情影響，該簽證目前僅發放給因外交、公務、投資、貿易經營及人道主義等事訪韓的外國人，新規定將讓一般國家（Level 1）公民皆可以商務活動、旅遊、療養、探親和會議等目的申請短期訪問簽證，最多可停留90天。

列為注意國家（Level 2）的公民則只能以必要目的申請簽證，不過目前沒有國家被指定為注意國家。

電子簽證則是面向優秀人才、團體遊客在線發放簽證的制度。

韓國也將放寬對入境旅客的防疫措施，自5月23日起，在出示新冠病毒陰性檢測結果方面，入境者僅需出示入境前24小時在診所或醫院進行的快速抗原測試（Rapid Antigen Test）結果，不一定要PCR檢測結果。

韓國政府2022年5月10日開放青瓦台讓民眾參觀，圖為5月12日在青瓦台內（AP）

打齊疫苗免隔離

至於隔離方面，現行政策是在國內、外完成全程接種疫苗者入境免隔離，但有巴基斯坦、烏茲別克等4個國家例外，6月起則豁免所有成全程接種疫苗人員的入境隔離。

據韓聯社4月指，韓國認定完成接種疫苗的標準是接種第2針後14天至180天，超過180天者需接種第3針疫苗。韓國認可列入世衛緊急使用清單的疫苗，意味包括復必泰疫苗與科興疫苗。

入境者抵達後，目前要在入境後1日內接受PCR檢測，第6至7日接受快速抗原測試，新規定則是自6月1日起，改為入境後3日內接受PCR檢測，並建議在第6至7日接受快速抗原測試。

韓國法務部表示，之後也會密切關注境外感染案例輸入狀況，視情況調整措施。