日本福島核廢水｜日媒：漁業強烈反對核廢水排海　明春或無法啟動

日本原子能規制委員會5月18日通過審查結果，認為東京電力福島第一核電站處理核廢水排海計劃沒有安全問題。但日媒19日分析指，在漁業人士強烈反對下，東電與政府能否實現在2023年春季前後啟動排海的目標尚難預料。



日本原子能規制委員會預料經過1個月的公開意見徵集後，計劃將獲正式批准，委員長更田豐志還稱：「如果努力，我想7月能獲批」。

共同社分析，東電時間表說6月會著手排海設備建設，不過必然會延遲。報道指，動工前需獲福島縣以及第一核電站所在地雙葉、大熊兩町同意，根據手續進展情況，排海開始時間或受影響。

日本中央政府和東電曾向當地漁業承諾，獲得相關人士理解前不會以任何形式處置核廢水。日本內閣官房長官松野博一18日重申會謀求各界理解，「將反復向漁業人士到消費者、乃至近鄰國家介紹安全性」。不過全國漁業協會聯合會會長岸宏4月對首相岸田文雄說，其反對核廢水排海立場不變。

圖為2022年3月2日在日本福島第一核電站。日本政府計劃把福島核電站積存的廢水排出大海（AP）

IAEA總幹事訪福島核電站

經濟產業相萩生田光一18日與到訪的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）會談，稱其安全驗證，對日本獲得國內外理解很重要。

格羅西19日訪問第一核電站並視察包括保管核廢水的儲罐在內設施後指，與2020年2月相比，當地基礎設施已相當完善，反應堆報廢和排海準備工作均取得超過預期的進展。

對於漁業人士反對和海外相關憂慮的聲音，格羅西表示「認真對待這種擔憂」，同時指「獲得信賴的唯一方法就是公開正在做什麼」。