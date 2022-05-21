拜登亞洲行晤韓國總統　尹錫悅：加強電池與半導體合作

韓聯社5月21日報道，韓國總統尹錫悅21日於首爾龍山總統府與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談。



在香港時間下午2時51分，韓美擴大會談結束。

韓國總統尹錫悅稱，貿易供應鏈轉型是與美國發展聯盟的原因。韓國和美國需要在電池和半導體方面進行合作。拜登稱，將與韓國的合作提升到新的高度，致力於在供應鏈、新冠疫情和安全挑戰方面合作。他稱，期待與韓國總統尹錫悅建立友好的合作關係。

拜登亞洲行：圖為韓國總統尹錫悅（左）與美國總統拜登（右）2022年5月21日在首爾龍山總統府門前準備握手。拜登的車隊抵達後不久，尹錫悅即出來迎接。（AP）

拜登和隨行團隊的車輛在香港時間12時23分左右陸續抵達總統府大樓一層入口。尹錫悅4分鐘後前來迎接，拜登在軍樂隊演奏聲中下車。由於他此行是正式訪問而非國事訪問，未有舉行儀仗隊檢閱儀式。

韓國領袖握手後一同走進總統府，在寫有「歡迎美利堅合眾國總統拜登正式訪韓」標語的佈景板前合問照念，並在留言簿上題詞。

兩國領導人香港時間12時30分許在五樓的辦公室舉行首腦會談。會談分為小範圍會談、擴大會談等環節，時長約90分鐘。之後，他們在香港時間2時30分左右一同會見記者，發表韓美聯合宣言。

拜登亞洲行：圖為韓國總統尹錫悅（左）與美國總統拜登（右）2022年5月21日在首爾龍山總統府門前準備握手。拜登的車隊抵達後不久，尹錫悅即出來迎接。（AP）

韓聯社稱，拜登21日下午，前往位於首爾銅雀區的國立首爾顯忠院，向顯忠塔獻花，之後前往龍山總統府與尹錫悅舉行會談。會談有多個環節，持續約90分鐘。會後兩國領導人將共同會見記者，發表聯合宣言。

此次會談的核心議題將包括應對朝核、經濟安全及區域合作。兩國領導人前一天共同視察了位於京畿道平澤的三星電子半導體工廠，就兩國發展技術同盟達成共識，在半導體、電池等領域的技術合作及確保供應鏈穩定。

圖為5月20日，拜登與尹錫悅造訪韓國京畿道平澤的三星電子半導體工廠。（AP）

記者會結束後，尹錫悅將為拜登在國立中央博物館設宴。

拜登在22日將會見現代汽車集團會長鄭義宣，並與尹錫悅一同訪問位於京畿道烏山的韓國空軍作戰司令部。結束所有行程後，拜登將從駐韓美軍烏山基地啟程前往日本。訪韓期間，拜登將不訪問韓朝非軍事區（DMZ）。