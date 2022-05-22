澳洲大選｜新總理上場　中澳關係有改善契機？學者多樂觀審慎

澳媒22日稱，在中國或有願在澳洲新一屆政府上場後願意重啟對話的跡象，與此同時中國媒體、學者及評論員對兩國關係發展的改變表示樂觀審慎。



《澳洲金融評論》22日稱，在中國方面仍未就澳洲大選結果做出官方回應時，中國媒體及華人專家都已發表意見，不約而同對澳洲總理換人持謹慎態度，並稱政府換屆不會令中澳關係自動重置。

上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘（Chen Hong）22日稱，中澳關係在特恩布爾及莫里森時期重創，「我們希望政府換屆能為澳洲的對華政策帶來感覺和新思維。」

陳弘稱，如果工黨不將中國定位為「敵人」，雙邊關係或可改善。

他說「我們希望在阿爾巴內塞（Anthony Albanese）-黃英賢團隊的領導下，澳洲的外交政策將更加獨立，並以澳洲自身的國家利益為導向，而不是像他們以前的自由黨前任政府那樣充當華府的副警長。」

澳洲大選：工黨黨魁阿爾巴內塞（中）與該黨參議院領袖黃英賢（左）5月21日慶祝勝選，後者將成為澳洲新外長。（AP）

《澳洲金融評論》同日引述頗具影響力的中國現代國際關係研究院北京研究員郭春梅（Guo Chunmei，譯音）選前稱，如阿爾巴內塞當選，她對兩國關係改善持審慎樂觀態度。

她接受《中國青年報》訪問時說：「如工黨上台，至少在人文外交和社會交流層面方面，將為中澳關係恢復帶來一些可能性。

Morrison govt did so many bad things toward China. While China policy of Labor’s Albanese govt probably won’t be much better, but let me first cheer for the defeat of Morrison and his colleagues. I admit I am gloating over his fiasco. https://t.co/4UC45MRlge — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) May 21, 2022

現為《環球時報》特約評論員的胡錫進21日晚在Twitter發文稱，「莫里森政府對中國做了很多壞事，阿爾巴內塞政府不會好得多，但讓我先為莫里森及他的同事落敗歡呼。我承認我對他的慘敗幸災樂禍。」

胡錫進曾擔任《環球時報》總編輯。

北京仲橄欖枝 必定有回應？

《澳洲金融評論》稱，中國政府預期會向澳洲工黨政府提供重啟對話的機會，但有人擔心新政府看來不會接受。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀對上觀新聞稱，如工黨上台以後在對北京的態度和方式上能夠相對柔和、靈活一些，中澳關係的緊張情勢在未來是有很大可能性緩和下來的。