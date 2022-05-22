澳洲大選｜新總理上場　中澳關係有改善契機？學者多樂觀審慎

撰文：許懿安
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澳媒22日稱，在中國或有願在澳洲新一屆政府上場後願意重啟對話的跡象，與此同時中國媒體、學者及評論員對兩國關係發展的改變表示樂觀審慎。

《澳洲金融評論》22日稱，在中國方面仍未就澳洲大選結果做出官方回應時，中國媒體及華人專家都已發表意見，不約而同對澳洲總理換人持謹慎態度，並稱政府換屆不會令中澳關係自動重置。

上海華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘（Chen Hong）22日稱，中澳關係在特恩布爾及莫里森時期重創，「我們希望政府換屆能為澳洲的對華政策帶來感覺和新思維。」

陳弘稱，如果工黨不將中國定位為「敵人」，雙邊關係或可改善。

他說「我們希望在阿爾巴內塞（Anthony Albanese）-黃英賢團隊的領導下，澳洲的外交政策將更加獨立，並以澳洲自身的國家利益為導向，而不是像他們以前的自由黨前任政府那樣充當華府的副警長。」

澳洲大選：工黨黨魁阿爾巴內塞（中）與該黨參議院領袖黃英賢（左）5月21日慶祝勝選，後者將成為澳洲新外長。（AP）

《澳洲金融評論》同日引述頗具影響力的中國現代國際關係研究院北京研究員郭春梅（Guo Chunmei，譯音）選前稱，如阿爾巴內塞當選，她對兩國關係改善持審慎樂觀態度。

她接受《中國青年報》訪問時說：「如工黨上台，至少在人文外交和社會交流層面方面，將為中澳關係恢復帶來一些可能性。

現為《環球時報》特約評論員的胡錫進21日晚在Twitter發文稱，「莫里森政府對中國做了很多壞事，阿爾巴內塞政府不會好得多，但讓我先為莫里森及他的同事落敗歡呼。我承認我對他的慘敗幸災樂禍。」

胡錫進曾擔任《環球時報》總編輯。

北京仲橄欖枝　必定有回應？

《澳洲金融評論》稱，中國政府預期會向澳洲工黨政府提供重啟對話的機會，但有人擔心新政府看來不會接受。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀對上觀新聞稱，如工黨上台以後在對北京的態度和方式上能夠相對柔和、靈活一些，中澳關係的緊張情勢在未來是有很大可能性緩和下來的。

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