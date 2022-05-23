WHO｜世界衛生大會料商討新冠疫情及烏克蘭局勢影響

第75屆世界衛生大會5月22日在瑞士日內瓦開幕，焦點議題預計包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及烏克蘭局勢影響。



本屆世界衛生大會的主題是「健康促進和平 和平促進健康」。加強對突發衛生事件的準備和應對將是本屆大會的一個關鍵主題。

預計194個世衛組織成員國將討論多項世衛面臨日益嚴峻的挑戰，包括未來流行病的衛生監管、財政捐助和烏克蘭局勢。此外，大會還將討論世衛組織改革和預算，以及其他衛生領域議題。

烏克蘭局勢方面，料議程涉及俄烏戰事對烏克蘭當地衛生系統、該地區及其他地區的影響。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Gebreyesus）22日致開幕辭時表示，新冠肺炎疫情肯定還未結束。儘管許多國家的所有防疫限制都已取消，生活看起來像回復到疫情之前的樣子，但所有地區近70個國家的報告病例都在增加，「這是在一個檢測率大跌的世界裏。」

譚德塞指，至今全球有60%人已注射疫苗，但低收入國家仍有近10億人未接種疫苗；而在接種率最低的非洲，染疫死亡人數正在上升。

今次是新冠疫情以來首次實體舉行世界衛生大會，會期將持續到28日。世界衛生大會是世衛組織的決策機構，其主要職能包括決定世衛組織政策、任命總幹事，以及審查和批准規劃預算方案。世界衛生大會每年5月在瑞士日內瓦舉行。