中國外交部稱美國務院發言人試圖抵賴一個中國原則

在5月23日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者就美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）5月20日在社交媒體發文提問。中國外交部發言人汪文斌回應稱，美發言人有關一中原則說法歪曲歷史、扭曲事實。



普賴斯稱美國不認同中方的一個中國原則，仍致力於美方長期以來奉行的、獲跨黨派支持的一個中國政策。該政策基於「與台灣關係法」、美中三個聯合公報、「對台六項保證」。

汪文斌強調中方從一開始就不承認和堅決反對美方單方面炮製的「與台灣關係法」及「對台六項保證」。他又指出過去 40多年來，美方並沒有嚴格落實一個中國原則和中美三個聯合公報規定，近年來，美方變本加厲，混淆視聽，更是企圖虛化、掏空一個中國原則。

他強調，中美關係是國與國之間的關係，只能以雙方達成的政治共識為指導，而不能建立在美方單方面炮製的政策基礎之上。

汪文斌稱，必須指出，不論是一個中國原則還是一個中國政策，其核心都是一個中國，這是中美雙方達成的政治共識。沒有這個共識，中美兩國不可能接觸，不可能建交，中美關係也不可能發展。他稱同樣必須指出的是，台灣問題純屬中國內政。