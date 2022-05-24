首站所羅門群島　王毅馬拉松式訪問太平洋島國　明晚抵達霍尼亞拉

所羅門群島（Solomon Islands）5月23日確認，中國國務委員兼外交部長王毅本週會到所門群島訪問一天。澳洲廣播公司（ABC）稱，他會在未來兩週到訪至少5個島國。



ABC獲得消息稱，王毅25日當天晚上稍晚時間抵達所羅門群島，並在26日與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）及其他高官會面。

索加瓦雷23日發表聲明說，王毅一行20人的代表團，會在該國首都霍尼亞拉（Honiara）待上一天，出席「多個高級別會議」，接受總理與署理總督款待。王毅並將與所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）一同出席記者會。

所羅門群島方面稱，王毅到訪時，「會與該國政府簽訂一些重要的雙邊協議」，該國政府又稱，此次訪問是兩國關係的「里程碑」。

所羅門群島政府的發布中，沒提及是否會舉行正式的《安全合作框架協議》簽署儀式。

ABC預期，王毅會在29及30日訪問斐濟（Fiji），6月2日及3日訪問巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）。

ABC引述外交消息稱，瓦努阿圖（Vanuatu）、薩摩亞（Samoa）、湯加（Tonga）和基里巴斯（Kiribati）都是他可能到訪的目的地。

索加瓦雷發表聲明的同一天，澳洲新總理阿爾巴塞內（Anthony Albanese）和幾個核心官員宣誓就任。

中國外交部發言人汪文斌4月19日稱，中所已正式簽署雙邊安全合作框架協議。此舉引發一些國家如美國及澳洲等關注。

澳洲新任外長黃英賢23日晚上發布影片稱，她很快會訪問所羅門群島，並承諾該國在氣候變化問題方面與所羅門群島政府合作，加深兩國在防務和海事方面的合作。