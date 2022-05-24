四方安全對話峰會　美日印澳聯合聲明稱5年將支援印太500億美元

四方安全對話（Quad）四國領導人5月24日在東京舉行峰會，會後聯合聲明談到四國致力與印太地區及夥伴合作，以推廣公共與私人投資消除差距，四國將力爭在未來5年向印太地區進一步提供約500億美元以上的基建援助與投資。



美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）和印度總理莫迪（Narendra Modi）出席了這次峰會，此為四方安全對話第二次召開面對面會議。

根據白宮網站公布的聯合聲明，四國稱強烈支持自由、法治、民主價值觀、主權和領土完整、和平解決爭端而非動武或用武力威脅、任何單方面改變現狀的企圖、及航行和飛越自由等原則，指這些對印太地區乃至世界的和平、穩定與繁榮至關重要。

聲明之後談到多個議題包括和平與穩定、新冠肺炎與全球衛生安全、基建、氣候、網絡安全、關鍵和新興技術、太空等。在基建的議題上，聲明除了談到支援印太500億美元外，也指會在二十國集團（G20）共同框架下，加強有需要國家應對債務問題的能力。

共同網報道，岸田文雄在會議開始時批評俄羅斯，他又稱「同樣的事不應該在印太地區發生」，強調要向國際社會展示四國團結及堅定參與「自由開放的印太」這共同理想的重要，認為意義極重大。

報道稱，拜登在會上談到烏克蘭戰事，稱進一步明確須始終守護國際秩序、保護領土、主權、國際法、人權的基本原則等目標，又指只要戰爭不結束，美國就會與夥伴一起聯手應對。

澳洲新總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）則談到其政府與Quad的計劃一致。

四國擬在會後發表聯合聲明。