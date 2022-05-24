聯合國人權專員訪新疆據報稱非為調查　英國外相再批中國侵害人權

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）正在訪華，美媒5月24日引述消息人士稱，巴切萊特曾向外交官表示，她到訪中國新疆的行程不是為調查，而是推廣、保護及尊重人權。另一方面英國外相卓慧思（Liz Truss）發聲明再批評中國在新疆侵害人權。



彭博社引述2名消息人士稱，巴切萊特23日透過視像電話，向大約100名人士發表上述言論。在這些人士中，大部分人是駐北京的外交官。

報道稱，在他們視像通話期間，有人稱他們關注巴切萊特是否可不受限制地進入新疆，巴切萊特則指過高的期望會帶來失望。巴切萊特23日起到中國展開為期6天的訪問，期間會到廣州、新疆喀什及烏魯木齊視察。

在巴切萊特訪華期間，英國廣播公司（BBC）5月24日刊出報道，指有新疆警察系統的內部檔案遭黑客入侵後流出，顯示「再教育營」內的情況，包括有逾5000張維吾爾族人的照片。英國外相卓慧思同日發表聲明，指控稱已有更多中國在新疆侵犯人權的細節浮出水面，她稱英方會與國際夥伴站在一起，呼籲中國停止迫害維吾爾族穆斯林和其他少數民族。

Further evidence of gross violations in Xinjiang. The UK is holding China to account:



➡️ Imposed sanctions against Chinese officials

➡️ Announced measures to tackle forced labour

➡️ Called out China at the @UN



China must grant @UNHumanRights access.https://t.co/mKCGbREdfZ pic.twitter.com/889qGpJqH6 — Liz Truss (@trussliz) May 24, 2022

西方多國近年在新疆議題上與中國不斷出現爭拗，英美等國批評新疆存在強迫勞動、拘留營，中國外交部則反擊指是抹黑，強調新疆地區的設施是職業技能教育培訓中心，外長王毅2月稱新疆從來不存在所謂系統強迫勞動，也從來沒有什麼再教育營，稱都是編造出來的謊言和散布出來的虛假資訊。