伊朗西南部10層高樓宇倒塌　至少11死39傷　恐仍有數十人受困

撰文：成依華
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伊朗西南部阿巴丹市（Abadan）5月23日一棟建設中的商業樓宇倒塌，造成至少11人死亡、39人受傷，搜救人員仍在尋找更多受困者。

據法媒報道，除了已找到的死者和傷者外，恐怕還有數十人受困在瓦礫下。伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）表示，搜救工作仍然繼續，以尋找生還者。

美聯社報道，在倒塌事件發生後，當地一群憤怒的民眾在現場追打阿巴丹市長Hossein Hamidpour，這位市長之後與其他9人一同被警方拘捕，他們遭指控要為塌樓事件負責。

當地官員稱正調查樓宇倒塌原因。

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