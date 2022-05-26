烏克蘭局勢｜朔爾茨：基輔戰勝或不是選項　烏外長批評北約不作為

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過三個月，戰況陷入膠著狀態，俄烏兩國至今仍未就完全停火達成共識。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5月25日認為，烏克蘭贏得這場戰爭似乎不是選項；烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則批評北約（NATO）基本上沒有阻止俄羅斯出兵。



《衛報》外交編輯溫圖爾（Patrick Wintour）在Twitter發文，稱德國《鏡報》（Der Spiegel）記者提到朔爾茨談及他對結束俄烏戰爭的前景。朔爾茨認為烏克蘭在這場戰爭中勝出似乎不是選項，主動等待或是策略。

朔爾茨表示，德國正謹慎地向烏克蘭供應武器、參與杯葛俄羅斯及等待普京（Vladimir Putin）宣布達成其目標。

庫列巴同日出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇時則直言，北約作為一個聯盟及機構，在這場戰爭中完全站在一旁，而且基本上不作為。他指外界在戰爭初期都普遍認為北約是一個強大勢力，歐盟就只是表達不同程序的憂慮，惟戰爭一直都是反映真面目的試煉。

他稱讚歐盟作出沒預計會有的創新決定，同時指部分北約盟友確實有支援烏克蘭。庫列巴亦提到在達沃斯出席10個雙邊會面，希望外國可以盡快向當地提供多管火箭系統，避免東部頓巴斯（Donbas）地區局勢惡化。