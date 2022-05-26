北緯38度分析衛星圖片：朝鮮寧邊核設施繼續運作與擴建

美國智庫5月24日引述衛星圖像進行分析稱，朝鮮寧邊核設施有繼續運作生產濃縮鈾（Uranium）及鈈（Plutonium）的跡象。



美國研究朝鮮問題的專題網站「北緯38度」（38 North）公開4月27日至5月14日拍攝的衛星圖像，稱自4 月下旬以來，在反應堆和附近的乏燃料儲存大樓周圍觀察到的車輛比平時多，其中包括幾輛貨運貨車以及多達三輛拖車。

衛星拍下有一輛藍色水罐車定期出現的情況。文中推測它們是用於運輸冷卻水。

網站又稱，設施有擴建跡象。文中稱除了反應堆，在實驗性輕水反應堆以南的一小部分建築物的建設仍在繼續。這個小型綜合建築物的用途尚不清楚。

朝鮮25日先後試射3枚彈道導彈，其中一枚是洲際彈道導彈（ICBM），或是火星-17。

朝鮮官媒通常在導彈試射翌日發布發射的具體情況及現場圖片等，但官媒26日的報道對試射隻字不提。韓聯社稱朝鮮以往只有發射失敗才會保持低調，但5月以來無論發射是否成功均不報道相關消息。

韓聯社26日，有觀點分析稱，無論國內外局勢和相關評價是如何，此舉體現平壤政府推進其加強國防力量計劃的決心，同時對外展現出，發射導彈是為保護自衛權的正常軍事行動。