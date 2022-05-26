日本重啟旅遊業　有人歡喜有人愁　不是誰都希望「恢復正常」？

日本政府準備在6月放寬旅客入境，逐步提升觀光旅客入境上限，讓觀光業恢復正常。日本在疫情爆發前持續擴大旅遊業，成為日本經濟的重要支柱之一。商界一直給予壓力，希望日本政府能盡早放寬旅客入境，但也不一定所有人都憧憬着「回復正常生活」。



日本商界，特別是旅遊業界，會是這次放寬旅客入境的最大推手。日本至今是七大國業國集團（G7）中唯一還未開放旅客入境的國家。共同社引述一間日本旅行社抱怨說，這如同中國至今依然鎖國一樣。

另一家航空公司的高級官員表示，由於正在推行疫苗接種，看不出日本政府還在禁止旅客入境是要保護民眾什麼。

圖為1月26日，東京秋葉原。受旅客大減影響日本很多地區都少了很多人。（AP）

日本商業聯合會會長十倉雅和在5月9日的一個記者會上表示，日本人會在黃金周假期出國觀光旅遊，但日本仍然不允許外國人入境，這並不合理：「互惠是世界通行的做法，我們希望能夠進行這現實的討論，且日元下跌也是訪問日本的絕佳機會。」

不過，並不是所有人都憧憬着「回復正常生活」。據日本觀光廳數字，日本在2019年接待了3200萬名旅客，但在疫情後大跌超過九成。旅遊業雖然收入大減，但讓一些熱門的旅遊兼居住的地區，恢復了寧靜。

例如京都，當地居民一直對嘈吵及部分旅客的失德行為感到不滿。外國旅客的消失，反而讓當地恢復了清靜生活。會有人對此感到高興：「這讓京都回到20多年前一樣，一個美好漂亮的舊京都。」

圖為5月10日，日本東京一個車站，列車正在到站。（AP）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問了一名在IT公司工作的風險管理人員，指日本的老齡人對外國人存有戒心，他們會認為新冠病毒是外國人帶進日本。在日本疫情盛行的時候，甚至有小域會張貼「不歡迎外人進入」，即使是日本人只要不是居住該區，也會被認為「會把病毒帶進來」。

也有人雖然歡迎旅客回來，但抱有不安。東京電視台訪問一位日光旅館的老闆，該老闆表示外國人就是不常戴口罩，真希望他們能主動戴上，和能徹底消毒保持清潔，避免病毒意外散播。

另一方面，人手不足也有可能是隱憂之一。民調公司帝國資料中心（Teikoku Databank）調查發現受疫情影響很多企業都在近年削減人手，包括飲食店和酒店業。這不僅影響到旅遊恢復後的人手安排，亦影響着疫後的整體經濟復甦。