希臘兩艘運油輪遭伊朗革命衛隊扣押

伊朗革命衛隊5月27日宣布，當局在波斯灣派出直升機，扣押兩艘希臘運油輪。外界估計是德黑蘭方面針對希臘早前協助美國扣押一艘伊朗運油輪的報復行動。希臘外交部批評伊朗的舉動猶如海盜，要求即時釋放兩艘船，並警告事件對伊朗及歐盟關係帶來負面影響。



美聯社報道，伊朗革命衛隊的聲明指，該兩艘運油輪違反規定，但沒有進一步說明。希臘外交部證實，一艘掛有希臘國旗的運油輪「Delta Poseidon」號在伊朗對出22海哩的國際水域遭伊朗直升機扣押，船上有最少兩名希臘籍船員。

當局亦指另一艘希臘船隻同樣於接近伊朗海岸附近被德黑蘭方面扣留，當時船上有7名希臘公民。有雅典官員透露，這艘被扣留的船隻是「Prudent Warrior」號，位於希臘的船公司Polembros Shipping表示，公司正與當局合作，以一切方式有效地處理事件。

根據船隻追蹤網站MarineTraffic.com的資料顯示，該兩艘運油輪在伊拉克巴士拉（Basra）載滿原油後駛入波斯灣。而與伊朗國家最高安全委員會關係密切的勞爾新聞（Nour News）在革命新聞公布消息前不久報道，指德黑蘭計劃向希臘採取懲罰行動。

希臘曾在4月15日扣留一艘俄羅斯運油輪「Lana」號，指它涉嫌違反歐盟對俄羅斯的制裁，該船之後獲釋並改掛伊朗旗，但仍然停留在伊朗水域。雅典當局26日指，美國正進行司法介入，因此需要該船交出原油。當地傳媒提到，涉事運油輪上有超過10萬噸原油，違反美國及歐盟對伊朗的制裁。