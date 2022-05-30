疫情｜朝鮮平壤「封城」傳部份解除　官媒未報　韓國：消息待核實

日媒及韓國報道，傳聞朝鮮已在5月29日中午部份解除平壤封鎖措施。進行有關報道的媒體，包括日本共同社及韓媒NK News等。它們是引述北京的消息人士報道。惟朝鮮官媒朝中社未發布有關消息。



NK News稱，消息指人們獲准離家，商戶將逐步恢復營業。當局仍在維持部份限制措施。

NK News網站資料顯示，它是專注於朝鮮的，獨立、私營的專業訊息來源。網站稱它旨在將官方新聞、觀點和分析、研究工具、數據和專家聚集在一處。它成立於2010年4月，在美國、歐洲和韓國都有員工。

韓聯社30日稱，對於平壤部份地區的封控措施於29日中午解除的媒體報道，朝媒尚未報道有關消息，因此相關情況有待核實。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月16日，位於平壤的平壤牙科衛生產品工廠內，一名僱員在餐廳進行消毒。（AP）

朝中社5月30日報道，當地單日新增發燒病例29日回升至逾10萬宗，新增1宗死亡個案。

朝鮮發燒個案29日新增10.071萬宗，是該國單日新增發燒病例時隔2天後，再度升至逾10萬宗。

朝鮮5月12日公開有關疑似感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例統計以來，新增發燒病例一度升至30萬宗以上，之後在27日和28日降至10萬宗以下，但29日再反彈至10萬宗以上。

截至29日，朝鮮累計發燒病例354萬，其中336萬人已經痊癒，逾18萬人正在接受治療，累計70人死亡，致死率0.002%。