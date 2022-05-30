王毅主持召開中國-太平洋島國外長會議後出席記者會

中國國務委員兼外長王毅5月30日在斐濟主持第二次中國-太平洋島國外長會議，會後與斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）一同會見傳媒。是次會議大部份太平洋外長以視像形式與會。



中國國家主席習近平向第二次中國－太平洋島國外長會發表書面致辭。他強調，中方一貫堅持大小國家一律平等，秉持正確義利觀和真實親誠理念發展同太平洋島國友好關係。他稱無論國際形勢如何變幻，中國始終是太平洋島國志同道合的好朋友。他強調，維護亞太和平穩定、促進各國發展繁榮是地區人民的共同願望，也是地區國家的共同責任。

中國國務委員兼外長王毅在斐濟主持召開第二次中國-太平洋島國外長會議，會後與斐濟總理姆拜尼馬拉馬一同會見傳媒。圖為2022年5月30日，兩人出席記者會時的情形。（AP）

王毅抵埗後，曾先後與姆拜尼馬拉馬及斐濟總統卡托尼韋雷（Wiliame Katonivere）會面。

王毅稱中國的發展振興是發展中國家的共同成就，中國將具有更多資源，更加有力地在國際舞台，維護發展中國家的正當權益。

他稱，一些勢力不願看到中國發展壯大，圖謀遏制、遲滯甚至打斷中國的發展進程，但中華民族的偉大復興不可逆轉，中國將繼續同發展中國家相互信任、相互支持，加強團結，共同發展。

卡托尼韋雷表示，斐濟為強而有力的斐中關係自豪，將繼續堅定奉行一個中國政策，深化各領域合作，實現共同發展繁榮。