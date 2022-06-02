Johnny Depp官司︱千萬美元付不起　Amber申請破產能躲過巨債嗎？

安芭赫德（Amber Heard）案件未了，美國《紐約時報》報道她正計劃上訴，但在上訴前她還是需得先支付1035萬美金的保證金，而這也正是需向尊尼特普（Johnny Depp）支付的賠償金額。安芭赫德到底能否支付得起這筆錢？若無法支付她結局又會如何？



雖然Amber未有公開其財政狀況，但法院裁決後，外界即時有人擔憂她到底能否支付得起這筆費用。雖然法院裁決她需賠償Johnny 1500萬美元，但其中的500萬懲罰性賠償金額超過了35萬的懲罰限額，所以Amber賠償的金額實質是1035萬美元。

Amber在《水行俠》的演出中獲得數百萬的片酬，在2016年與Johnny離婚時亦獲得7百萬美元的贍養費，但仍與1035萬有相當距離。同時案件的公開審理已對Amber聲譽構成影響，這次的官司失敗無疑進一步令事業前途受挫，未來能否再接拍影視劇集成疑，這將嚴重影響其還款能力。

圖為6月1日，美國維珍利亞法院宣判誹謗案結果，Amber Heard對裁判結果大感失望。（AP）

申請破產避債

若Amber被證明沒有還款能力，她有兩個方法可以選擇。第一是申請破產，申請破產可以免除其中1000萬的罰款。35萬美元的懲罰性罰款一般無法透過破產免除，但最少可減少逾96%的金額，大幅減輕負擔。

不過有意見指即使是破產也無法免除賠償，美國娛樂八卦網Radar Online引述洛杉磯律師理查茲（Ronald Richards）表示，由於罰款涉及誹謗，這種惡意侵權行為一般不能以破產免除賠償。

分攤還款期

另一個方法是分攤還款，讓Amber在未來的工資中扣除部分款項用作還款，而實際這在處理法庭賠償時很常見。不過即使能延長還款期，若Amber失去高收入能力仍難以做到。同時Amber可能需支付因延期還款產生的利息，這數字不容小覷。

但更重要的是，Johnny是否執行判決結果。因事實上Amber是可以向Johnny透過協商，降低賠償金額，Johnny更可不執行判決，變相免除Amber所有賠償。但這得看Johnny的最終決定，是否索賠主動權在Johnny手中。

在判決後，Johnny發表聲明，指他認為此案不論結果如何，目的只是為揭露真相。