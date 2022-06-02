中澳外長各訪太平洋島國　王毅抵巴布亞新畿內亞　黃英賢赴薩摩亞

中國外長王毅繼續出訪太平洋島國之旅，6月2日轉抵巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea），據澳媒引述消息人士報道，中方將公布向當地送贈防彈裝備及頭盔。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）同日訪問另一太平洋島國薩摩亞（Samoa），並公布8年合作計劃。



澳洲廣播公司（ABC）引述一位消息人士報道，王毅抵達巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）後，將公布中國向當地安全部隊送贈2000件防彈裝備及頭盔，以在當地選舉期間使用。

澳洲外長黃英賢2022年6月2日訪問薩摩亞，與當地國家元首蘇阿勞維（Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II）會面（AP）

澳洲向薩摩亞送巡邏艇

澳洲外長黃英賢同日訪問另一太平洋島國薩摩亞（Samoa），並公布與當地的8年合作新計劃，澳方並將在明年向當地送贈一艘衛士級巡邏艇（Guardian class patrol boat）。

薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mata'afa）2日表示，對於中國的全面貿易和安全協議計劃，太平洋島國領導人一致認為在作出任何決定之前，需要展開區域會議去討論。

王毅之前曾在5月28日訪問薩摩亞，雙方簽署雙邊協議，中國會在薩國多個部份的基礎建設提供支持。