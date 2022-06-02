歐盟與台灣官員視像對話　歐方關注半導體供應鏈合作等議題

英媒6月2日引述消息指歐盟與台灣官員將舉行視像經濟對話後，台方同日證實傍晚雙方舉行「台歐盟經貿對話會議」，並稱歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作等，台方指兩邊同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，加強夥伴關係。



台方指，歐盟代表為歐盟執委會貿易總署總署長韋安德（Sabine Weyand），台方代表為經濟部長王美花。據英媒之前引述消息人士稱，在對話中，歐盟擬關注於晶片議題。

台灣經濟部表示，雙方共同主持「台歐盟經貿對話會議」，歐方主要關切半導體供應鏈韌性與合作、離岸風電產業關聯方案與「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（SPS）等議題。台灣方面則就投資關係與合作、2050淨零轉型等議題與歐方展開討論，並說明邁向2050淨零排放相關規劃。

台方又稱，會議當中雙方除了就過去工作階層會議討論之議題進展交換意見，也就如何進一步在貿易、投資、研究及創新等戰略議題展開合作充分交流，雙方並同意設立平台以利雙方工作階層持續討論，加強夥伴關係。

王美花在對話中表示，台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴，並協助穩定供應鏈韌性。