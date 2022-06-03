英美指控新疆存在種族滅絕　中方稱兩國編造「世紀謊言」

中國常駐聯合國副代表戴兵6月2日在聯合國安理會「加強對違反國際法行為追責及其對維護和平與安全影響」公開辯論會，全面闡述了中國對維護和平、實現正義的立場，並嚴厲批駁美國和英國代表的無理指責。



據中國常駐聯合國代表團官網消息，戴兵說，美國和英國代表發言對中國進行無理指責，中國對此堅決反對。

戴兵說，中國歡迎國際法院院長多諾霍法官（美國人）、聯合國人權高專巴切萊特、牛津大學阿坎德教授（英國人）所作通報。

戴兵指出，西方有句諺語，你撒了一個謊，就要製造另外100個謊言來掩蓋它。所謂新疆存在「種族滅絕」和「強迫勞動」，這是徹頭徹尾的「世紀謊言」。美國、英國害怕其編造的關於新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言被國際社會識破，所以不惜編造更多的謊言抹黑中國，來誤導國際社會。但是，美國、英國散佈再多的謊言，也掩蓋不了新疆社會安定繁榮、人民安居樂業的事實，任何訪問過中國新疆的人都絕不會認同美國和英國的謊言，只會更加暴露他們將人權問題政治化、工具化的實質，暴露他們「以疆制華」的政治圖謀。

戴兵最後質問，像美國、英國這樣公然造謠說謊、混淆視聽、對別國抹黑中傷的國家或個人，是否也要被追責？