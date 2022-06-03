拜登6月傳訪沙特+頻頻「按讚」　或為緩和美沙關係鋪路

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，美國及沙特阿拉伯的關係一直處於低谷，但情況在俄烏戰爭踏入第100天前夕，似乎迎來轉機。



美媒稱拜登或在6月下旬訪問歐洲及以色列前，先到沙特訪問。白宮發言人拒評。但無獨有偶，石油輸出國組織與盟友（OPEC+）6月2日同意7月及8月增產。這被視為，沙特向需讓油價降溫的美國「送禮」。

華府對OPEC+的決定，以及沙特在協助促成也門延長停火所扮演的角色「按讚」——種種巧合令外界猜想，美沙關係或有望回暖。

兩國關係在看到趨緩的迹象之前，其實走過漫漫長路。2021年拜登宣誓就任後1個月，便發布官方報告稱2018年沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特駐土耳其大使館被殺，是經沙特王儲穆罕默德批准。

拜登在此事上，立場比前總統特朗普（Donald Trump）更強硬，令原本僵持的關係更是各不相讓。拜登2020年稱會讓沙特成為「被國際社會放逐的國家」（pariah）。2022年4月《華爾街日報》稱穆罕默德拒接拜登電話。

俄烏戰爭以及多國對俄羅斯實施制裁，導致能源價格飆升。而應對國內通脹以及想要孤立俄羅斯，成為拜登嘗試與沙特修好的誘因。