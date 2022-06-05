朝鮮首次連發8枚導彈　韓媒：或為抗議美韓核航母聯合軍演

韓聯社6月5日引述韓國聯合參謀本部指，朝鮮5日向東海發射8枚短程彈道導彈。韓聯社引述專家分析稱，朝方此舉或就前一天完成的韓美海軍聯演表示抗議。



韓聯社5日引述韓國防安全論壇（KODEF）資深研究員申鐘宇分析稱，這是朝鮮首次連發8枚導彈，或旨在通過炫耀國防力量，令軍事緊張情勢加劇，並向韓美海軍聯演表達不滿。

聯合參謀本部稱，朝鮮是在上午9時08分至9時43分從平壤順南附近地區發射。

韓軍就發射距離和高度等參數進行分析後，指出導彈高度為25至90公里，飛行了110至670公里。

韓聯社稱，朝鮮從順安等多地發射，或因考慮到從多地同時發射，有利於躲避攔截和精準打擊。

這是朝鮮繼5月25日向東部海域接連發射一枚疑似洲際彈道導彈（ICBM）和兩枚短程彈道導彈後再次射彈，也是2022年以來第18次武力示威。

對於朝鮮向東部海域連射8枚導彈一事，日本防長岸信夫譴責這種行為「不能容忍」。日本記錄到至少6枚導彈從平壤向東飛行300至400公里，落入日本的專屬經濟區（EEZ）海域外。他稱，至少一枚導彈是可變彈道的。

朝鮮導彈：圖為2022年3月24日，韓國首爾民眾在首爾站收看電視新聞報道，畫面顯示朝鮮試射導彈的情況。（Getty）

韓國國家安保室長金聖翰主持召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，討論朝鮮射彈問題，強烈譴責朝鮮射彈令朝鮮半島緊張局勢升級。總統尹錫悅亦下令加強韓美延伸威懾。

韓美從6月2日至4日在日本沖繩東南方向公海上展開聯合核航母戰鬥群演習，為期3天。韓軍動員環太平洋演習戰團，美軍則動員「列根」號（USS Ronald Reagan CVN-76）率領的第5航母打擊群（CSG）參加演習，朝鮮在演習結束翌日便射彈。

韓美通過今次聯演進一步鞏固嚴厲應對朝鮮任何挑釁行為，美方還展現切實履行向韓方提供延伸威懾承諾的決心。韓國聯合參謀本部強調，韓美將基於牢不可破的同盟關係，增強聯合防衛力量，保持高度戒備，以壓倒性的力量戰勝朝方挑釁。

朝鮮年初就暗示將撕毀暫停核子試驗和洲際彈道導彈試射的承諾，3月24日發射洲際導彈，是4年4個月來首次。今年來截至5月25日，朝鮮合計6次發射洲際彈道導彈。外界擔心朝鮮距離核試不遠。韓軍研判朝鮮第七次核試準備工作已完成，只待金正恩一聲令下。