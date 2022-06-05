朝鮮發燒病例累計突破400萬　傳向WHO查詢變種病毒資訊

根據朝鮮6月5日公布的數據，境內單日新增發熱病例連續6天低於10萬宗，累計增至4,070,480人發燒。



朝中社5日引述國家緊急防疫司令部指，全國新增73,780個發燒病例，發燒總人數累計突破400萬人，其中3,931,920人康復，138,480人正接受治療。報道未有提及死亡人數。

這間朝鮮國營傳媒指，朝鮮中央緊急防疫部門在分析評估防疫的基礎上，正有效落實最佳防疫措施。

美國之音4日引述世界衛生組織（WHO）駐朝鮮代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）透露，朝鮮衞生部向世衛詢問有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株及其特徵，世衛已給予回覆，亦已分享篩檢與定序的實驗室指南，還有網上培訓的資源。

薩爾瓦多又稱，世衛還已分享國家政府應對疫情的建議優先行動，還提供了一份包括口罩和手套在內物資的可部署清單，正待朝鮮回應。

朝鮮新冠肺炎疫情：2022年4月7日，學生在朝鮮首都平壤東部的平壤初等學院表演文藝節目。（新華社）

世衛衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）6月1日表示，世衛推斷朝鮮的疫情正惡化，而非有好轉。

瑞安表示，除朝鮮官媒報道的新冠肺炎個案數字以外，世衛無法取得更多與當地疫情有關的資料。他稱：「我們在獲取原始數據以及掌握實際情況方面，遇到實際問題。」

他指世衛正與包括韓國和中國在內的朝鮮鄰國合作，以嘗試更好地了解朝鮮疫情。他又稱世衛已多次提出向朝鮮提供援助，包括疫苗和物資。

韓聯社網站6月2日稱，有不少意見稱，根據朝鮮報告的發燒個案數量，當地的死亡個案數量過少，而韓國情報部門亦認為，朝鮮報告疫情數據旨在穩定民心，數據可信度不高。