哈薩克修憲公投以77.18%票數通過　支持削弱前總統特權

哈薩克6月5日舉行修憲公投，結果以77.18%壓倒性票數支持總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）提出改變「強人總統政治」的憲法修正案。



修正案旨在令國家決策權下放，將部份總統權力移交國會，由「超級總統」制，過渡至有強大國會的總統制共和國，並剝奪前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的「國家領導人」特權地位。

納扎爾巴耶夫即使在2019年卸任總統後，仍保留了「國家領袖」（Elbasy）的憲法頭銜，意味無論他的正式職位如何，這一角色都使他能夠影響政策制定。新憲法將排除他擁有這種地位。

另一項修正案內容，是禁止總統的親屬擔任政府職務，這顯然是針對納扎爾巴耶夫的家人和姻親對政權的影響。

哈薩克1月初爆發大規模示威和反政府騷亂，民眾連日抗議液化天然氣價格急升，示威一發不可收拾，並蔓延至全國各地及引發流血事件，造成240人死亡，約4,600人受傷，最終在俄羅斯維和部隊的幫助下被平息。托卡耶夫斥事件為「恐怖分子」企圖奪權，之後以叛國罪拘捕納扎爾巴耶夫盟友。納扎爾巴耶夫的女婿和姪子其後在1月17日分別失去商界和政治界的重要職位。