約翰遜將面對黨內不信任投票　英國首相府：今晚是結束猜測的機會

英國保守黨員針對首相約翰遜（Boris Johnson）發動不信任動議的人數已達15%門檻，6日將會就動議展開投票。英國首相府發布了簡短聲明回應，稱這是結束外界猜測的機會。



唐寧街十號首相府就有關消息發布簡短聲明，證實這一消息：「今晚是個機會，可以結束幾個月來的猜測，讓政府劃定界限，繼續前進，去實現人民的優先事項」，首相府發言人稱，「約翰遜將向議員們闡述自己的觀點，並將提醒他們，團結起來，專注於對選民至關重要的事項，沒有比這更強的政治力量了」。

英國保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）6日表示，他已收到至少54封信，達到所有359名保守黨議員中的15%的門檻。根據規則，將於英國時間6月6日晚上6時至8時（香港時間7日淩晨1時至3時）之間進行投票，「投票會在之後立即進行統計，屆時將另行通知發布公告。」

被問及約翰遜對投票的反應，布雷迪回應指不打算詳細說明，但透露在5日已經通知約翰遜，他們當時同意盡快定下舉行投票的時間表。

對於是在何時達到啟動不信任動議的門檻，布雷迪說一些保守黨議員特別要求不要在英女王白金禧年慶祝活動結束之前進行。

首相府表示，約翰遜對此表示歡迎，認為能夠讓他有機會向國會議員陳述他的觀點，又形容6日晚的投票，是一個結束持續數月揣測並讓政府劃清界線及繼續前進的機會。

The Prime Minister has my 100% backing in today's vote and I strongly encourage colleagues to support him.



He has delivered on covid recovery and supporting Ukraine in the face of Russian aggression. He has apologised for mistakes made.



We must now focus on economic growth. — Liz Truss (@trussliz) June 6, 2022

內閣成員表態

英國外相卓慧思（Liz Truss）指她100%支持約翰遜，並敦促保守黨議員支持對方。卓慧思稱，「約翰遜實現了讓英國從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中復甦，以及在面對俄羅斯的侵略時，他亦有（採取行動）支持烏克蘭。」「他已為所犯的錯誤道歉。我們現在必須專注於經濟增長。」

財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）稱，他在不信任投票中，支持首相約翰遜。