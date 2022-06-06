中國國防部指責加拿大軍機挑釁：一切嚴重後果由加方承擔

中國國防部新聞發言人吳謙6月6日就加拿大炒作中加軍機相遇事件答記者問時表示，中方敦促加方不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。



據中國國防部網消息，有記者問：加拿大國防部近日發表聲明稱，中方軍機多次在國際空域對執行聯合國對朝制裁任務的加軍機進行干擾，中方的操作是不專業、不安全的。請問中方對此有何評論?

吳謙說，近期，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此表示堅決反對。針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取了有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。

發言人表示，中方敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。

外交部發言人趙立堅主持6月6日的例行記者會時回應記者提問也談及此事，稱近期加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全。中方對此堅決反對。針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取了有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。中方敦促加方正視事態的嚴重性，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。趙立堅進一步指出，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力，開展監視活動，對任何以執行決議為名，危害中國國家主權和安全的行為，中方都堅決反對。

趙立堅強調，一個健康穩定的中加關係，符合雙方共同利益，也是兩國人民的共同期待。加方應尊重客觀事實，停止散佈虛假訊息，進一步認清形勢，採取穩健務實的對華政策，以實際行動推動中加關係恢復正常發展。