通脹持續但各項物價指數正趨緩　專家預料通脹已觸頂轉折點不遠

環球市場通脹持續，滙豐環球私人銀行預期，能源衝擊及供應鏈挑戰將推高今年環球通脹率至7.5%。不過仍有樂觀聲音稱價格的升勢已有觸頂跡象，物價上漲壓力將得到舒緩。



疫情導致供應鏈受阻，與俄烏戰爭推高油價，令環球市場陷入通脹。通脹持續讓人聯想到1970至1980年代的滯脹時代，即增長停滯和通脹失控的結合。美聯儲正在積極加息以應對這種情況，但這本身可能導致經濟增長急劇放緩，甚至衰退。

不過，有些人認為通脹方面最糟糕的時期很快就會過去。今天與當年的最大不同，是失業率並未有上升，工資仍有增長，只是追不及通脹。金融研究中心Schwab Center for Financial Research策略師瓊斯（Kathy Jones）表示，目前的狀況與1980年代初不同，大部分通脹是由供應帶動的，貨幣政策主要影響需求。

圖為2021年7月伊利諾伊州一間衣服零售店。通脹令各類物價上漲，影響消費。（AP）

彭博新聞指出，作為半導體價格領先指標的鷹鼎科技個人電腦DRAM合約價格（inSpectrum Tech PC DRAM Contract Price），至今已降至2018年7月一半的水平，且已自去年中旬價位下跌14%，這意味電子產品的供應和成本價格得到舒緩。

Drewry貨櫃航運現貨運價自從去年9月觸及歷史高點後，現今已經下跌26%。同時北美肥料價格指數（North America Fertilizer Price Index）今年3月觸及歷史高位後，如今已回落24%，這些都可以看見商品、食品及運輸價格已有趨緩跡象。可見通貨膨脹的最高點已經過去，只是價格跌勢從原材料成本滲透到消費者層面會有時間差。

澳盛銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）駐新加坡亞洲研究部主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示：「儘管全球部分地區的通膨尚未觸頂，但最少已出現一些跡象，顯示我們距離轉折點已不太遠。」

吳坤表示，貨櫃航運價格走跌，加上採購經理人指數（PMI）中的供應商出貨時間改善，都顯示出供應鏈瓶頸正在緩解，應該會在2022年稍晚緩和物價上漲壓力。