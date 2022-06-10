聯合國改選安理會非常任理事國　瑞士及莫桑比克首度上榜

聯合國大會6月9日選出5個安理會新非常任理事國，日本、厄瓜多爾（Ecuador）、馬爾他（Malta）、瑞士及莫桑比克（Mozambique）順利入圍，其中瑞士和莫桑比克更是首度躋身安理會。



美聯社報道，安理會非常任候選理事國需要獲得聯合國大會193個成員國的三分二支持，而在今次的不記名投票中，莫桑比克以192票支持成為「票王」，厄瓜多爾獲190票，瑞士、馬爾他及日本則分別取得187、185及184票贊成。

安理會一共有15席，5個擁有否決權的常任理事國分別為美、俄、中、英、法；非常任理事國則佔10席，阿爾巴尼亞、巴西、加蓬（Gabon）、加納（Ghana）及阿聯酋在去年入圍，而日本、厄瓜多爾、馬爾他、瑞士及莫桑比克將於明年1月1日加入，接替在今年12月31日完成兩年任期的印度、愛爾蘭、肯尼亞、墨西哥和挪威。

瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）形容國家獲選為安理會非常任理事國為當地非常重要的一天，稱希望可以成為世界方案之一，為全球和平、穩定及富裕付出貢獻。

日本則是破紀錄第12度晉身安理會，外務副大臣小田原潔表示，日本會盡全力確保聯合國以整體形式運作。他提到日本在安理會的優先事項是有效推動措施和能源及糧食等人類安全，以及應對朝鮮局勢等。