香格里拉對話｜美中防長首度碰頭　料商台海問題及烏克蘭局勢

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）6月10日一連三日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和將會首度碰頭，舉行面對面會談。外界預計雙方會討論烏克蘭局勢與台海問題等。



英媒報道，奧斯汀與魏鳳和或利用週末各自發表演說的機會，重申兩國對亞太地區的承諾，並發表互相針對的尖銳言論。彭博社及美國有線新聞網絡（CNN）等引述美國一高級官員6月3日稱，預期兩人會晤，聚焦「管控競爭關係」。

有中國媒體稱，北京方面將利用這次對話機會，討論與美國合作。

除了美中兩國關係及台海問題，這個原本關注亞洲安全的會議亦受到俄羅斯入侵烏克蘭影響，因此勢成為今次會議重心。消息人士透露，烏克蘭將派代表團參加會議，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則會透過視像發表演說，而俄羅斯就不會出席。

另外美國的軍事和政治資本目前亦專注於烏克蘭戰事，奧斯汀在今次峰會中的其中一項工作很大機會是，必須說服中國在亞洲的對手國，相信美國是可以依靠。

這將是奧斯汀和魏鳳和首次面對面會晤。兩人4月20日通電話45分鐘，而這是逾1年來，中美防長首次通電話。

香格里拉對話由智庫國際戰略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）主辦，與會人士主要是全球最高層級軍事官員、外交官和武器製造商。而會議在過去兩年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情而兩度延期。