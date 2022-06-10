5月CPI不會好看？拜登亮相深宵節目講通脹　美國人睡不着

6月8日是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，首度亮相在深夜清談節目並受訪。他在美國廣播公司（ABC）清談節目Jimmy Kimmel Live接受訪晤時稱，通脹是美國經濟的「禍根」。



拜登承認，隨着食品和天然氣價格的飆升，美國難逃通貨膨脹的痛苦。他稱：「通脹是美國民眾生存的禍根。」

物價走高已成為美國政府面臨的其中一個政治問題。美國人對的汽油價格以及不斷加價的雜貨十分不滿，這可能會對民主黨中期選舉的選情非常不利。

拜登並無提及緩解物價上漲的措施，但暗示國會可通過降低家庭每月的部份成本來彌補通脹對家庭的影響。

2022年6月8日是美國總統拜登上任以來，首度亮相在深夜清談節目並受訪。他在美國廣播公司清談節目Jimmy Kimmel Live稱談及通脹、槍管及墮胎等議題。圖為拜登與主持人Jimmy Kimmel在廣告時段交談。（AP）

拜登白宮就CPI預告？

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）8日已稱，白宮預計整體通脹數據上升。她稱俄烏戰爭也會對核心通脹有一些影響。

財政部長耶倫（Janet Yellen）7日當被問及是否認為拜登的1.9萬億美元美國救援計劃（American Rescue Plan，ARP）導致通脹惡化，她力撐總統，稱由於全球通脹很高，不可能在很大程度上歸咎於ARP。拜登認同耶倫的說法。

聯儲局6月15日公布議息結果，一些儲局官員曾發表的鷹派言論，都令人們留下深刻印象。外界有聲音認為，儲局加息勢在必行。6月10日發布的美國5月CPI成為各界焦點。有分析認為，倘5月未季調CPI年率仍處於8%或以上，表明該國通脹情況令人擔憂，儲局大幅加息壓力或難以得到紓緩。