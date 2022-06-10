日本開關｜國內國外均期待　酒店業：觀光業渴市將出現人才爭奪戰

日本在6月10日正式開放外國人旅客，是兩年以來的首次。儘管目前僅接受以旅行團形式的訪日旅客，但不久將來相信將進一步放寬限制。日本是最受歡迎的旅遊地區之一，開放觀光備受注目。



世界經濟論壇，在5月發表全球最具觀光魅力國家，日本力壓法國及法國，首次在排行榜排名第一。在世界各地，不難找到希望前往日本的旅客。朝日電視台在世界各地訪問了當地的人，一名韓國的男性表示道：「我想去北海道，想吃札幌咖哩和吃地道的日本拉麵。」

另一名泰國男性表示：「現在日圓便宜，為了去日本已特別換了一些日圓存起來。」

圖為6月10日，日本東京淺草，雷門是當地最受歡迎的旅客區之一。（AP）

不過即使開放旅行，由於取消了免簽證措施且必須透過旅客團訪日，由日本早前宣布措施，至真正有旅行團辦妥手續來日仍需一段時間，正式有更多的旅行團到來最少也要6月下旬之後。

為迎接旅客到來，日本國內的觀光相關企業正全力準備，有酒店業企業表示，對旅客前來非常期待。在疫情來襲前，東京奧運時期的酒店房間預約全部爆滿，但都因封關全部取消。為準備即將放寬的入境，酒店已正招聘不同國藉的員工應對。

觀光相關企業在疫情下大受打擊，不少企業都只能裁員削減開支。隨着旅客回升，相信會出現一段人材爭奪戰。酒店代表表示，已知未來將會有新的酒店和旅客景點開啟，會增加人力負擔，相信爭奪會愈來愈大。

日本共同社報道，國內一直有呼聲要求放寬入境上限、重新實施免簽及開放個人遊。不過，鑑於參院選舉很可能在7月10日舉行，政府會希望在此之前避免疫情反彈，報道引述政府相關人士稱再次放寬應該在參院選舉之後。