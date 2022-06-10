中歐關係︱歐洲議會通過涉新疆決議　中國：蓄意污蔑抹黑

歐洲議會6月9日通過兩項決議，包括要求歐盟委員會禁止涉及強迫勞動的產品進出歐洲市場的無約束力決議，及譴責中國政府對維吾爾族人犯下反人類罪行的涉新疆決議。中國外交部發言人趙立堅10日稱，歐洲議會通過所謂「涉疆決議」，罔顧客觀事實與法律常識，對中國蓄意污蔑抹黑。



歐洲議會9日以503票贊成、6票反對、4票棄權，通過一項決議，要求歐盟委員會批准禁止所有由強迫勞動製造的產品進出歐洲市場。決議案的目標是，在有足夠迹象顯示產品是在強迫勞動條件下製造或輸送的情況下，海關可扣押產品，而有意將產品引入歐洲市場的人士，必須證明貨物與強迫勞動無關。

歐洲議會同日再以大比數通過另一項決議，譴責中國有反人類罪行及呼籲制裁中國。

趙立堅10日表示，歐洲議會通過所謂「涉疆決議」，粗暴干涉中國內政，公然違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈譴責，堅決反對。

他指「涉疆決議」是睜着眼睛說瞎話，歐洲議會有關議員應尊重事實，停止利用涉疆問題搞政治操弄，干涉中國內政，停止以人權為藉口，挑撥意識形態對抗。

他說涉疆問題的實質不是民族、宗教、人權問題，而是反暴恐、去極端化、反分裂問題，事關中國主權、領土完整和國家安全。