香格里拉對話｜岸田文雄：台海和平極為重要　推動務實外交

日本首相岸田文雄6月10日在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演講，談及亞洲地區安全。他重申台海和平及穩定非常重要，並表示日本會在2023年春季前提出推動印太地區自由開放的計劃。



共同社報道，今次是相隔八年以來，再有日本首相在香格里拉對話中演說。岸田在講話中提到，今日烏克蘭的情況或可能成為明日的東亞，強調日本會更積極應對當地、亞洲及全球面對的挑戰和危機。

他認為印太地區的安全環境受到東海、南海及台海緊張局勢而轉差，表明台海和平穩定極為重要，而且指東南亞及太平洋島國是確保區內自由及開放的重要夥伴。他表示各方都需要遵守規則，即使它們帶來不便，但大家仍然不可以視規則為無物，又或是單方面改變。如果一方有意改變，就必須要取得共識。

岸田稱美日同盟加強震懾及應對力，日本亦會與共享普世價值觀的志同道合國家在多方位推動安全合作。他承諾日本會在未來三年向區內超過20個國家提供20億美元援助，改善海上交通安全，亦會訓練逾800名海上安全人員。

岸田同時提到，日本在維持和平信條的同時，在未來五年根本上提升防衛能力，當地的國防開支會有實質增長。

而在之後的問答環節上，岸田承認日中兩國有不少分歧，但認為雙方維持穩定和具建設性的關係非常重要，並希望兩國可以在不同層面對話。