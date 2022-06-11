英國法院駁回訴訟　30多名難民面臨遣送到盧旺達

英國最高法院6月10日裁定，當局可以如期在下週安排一批合共30多人的尋求庇護人士送到非洲國家盧旺達（Rwanda），不過他們仍然可以在最後一刻上訴。



美聯社報道，英國政府原定在14日安排包機，將37人送到盧旺達，等待難民資格審核，如果獲得通過，他們將繼續留在當地。不過英國政府指已經取消其中6人的遣返令。

這批尋求庇護人士獲難民組織及工會支持，入稟法院挑戰英國政府的措施。他們的代表律師認為，有關措施並不安全，聯合國難民署（UNHCR）的律師亦指出，英國的措施違反國際難民公約，而且可能引起嚴重和無法修補的傷害，並質疑盧旺達是否有能力處理。

最高法院法官斯威夫特（Jonathan Swift）駁回原訴方申請禁制執行有關措施的要求，但表示會在13日舉行上訴聆訊，並在7月底之前審理關於該措施的法律訴訟。

英國政府代表律師指當局有意如期安排包機出發，並在將來繼續執行。首相約翰遜（Boris Johnson）及內政大臣彭黛玲（Priti Patel）都歡迎裁決，約翰遜認為英國不可再容許走私人口蛇頭危害民眾性命，指國家的合作計劃可以打破人口販運的營運模式。

彭黛玲則指出，盧旺達是一個安全國家，而且以往都被公認為避民的避風港。她表示政府會繼續準備首班前往盧旺達的難民包機，同時採取其他措施減少英法海峽之間的難民小艇湧入情況。

英國曾向盧旺達支付1.2億英鎊推動有關計劃，後者是非洲人口最稠密的國家，並已經接收數以萬計的難民。