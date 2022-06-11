香格里拉對話｜韓中防長會面加時　韓冀中國在朝鮮核問題發揮作用

6月10日在新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue，SLD）的韓國防部長李鐘燮同日與中國國防部長魏鳳和舉行雙邊會談。韓聯社稱，兩人會面時間從原定的40分鐘延長至75分鐘。



李鐘燮就朝鮮核問題呼籲中國對朝鮮發揮建設性作用，魏鳳和則稱，維護半島和平及實現半島無核化是中方的基本立場，並希望中韓兩國為此保持合作。

韓國防部稱，李鐘燮在會談中就朝鮮近期一連串挑釁行動對朝鮮半島局勢影響表達深切憂慮，強調中韓應攜手努力，讓朝鮮認識到棄核的好處大於擁核，希望中方能在這個過程中擔任建設性角色。

魏鳳和則再次說明中國政府支持維持朝鮮半島和平及非核化目標的立場，也希望韓中雙方能就此合作。

李鐘燮提到，韓中建交30週年，希望兩國在相互尊重及共同利益的原則下，強化雙邊實質且互惠合作；魏鳳和對此表示同意，希望擴大雙邊國防部及各軍種交流。

魏鳳和也就美國用於牽制中國的「印太戰略」表示憂慮，並對韓國政府也宣布制定「印太戰略」表達關切；對此，李鐘燮說明，韓方是為「建立由規則構成的國際秩序，例如保障航行及飛行自由等」。

李鐘燮強調，韓國對中國立場就如同韓國總統尹錫悅先前與中國國家主席習近平通話時所提到的「相互尊重與合作」。

對於北京關心的薩德反導彈系統（THAAD）部署問題，韓國看起來也是採取同樣立場，尹錫悅此前就曾多次強調部署薩德是韓國主權，不應受其他國家干涉。李鐘燮10日在會面中重申，部署薩德是應對朝鮮核威脅而採取的自衛防禦措施。

這次是自2019年11月以來中韓防長首次會面。李鐘燮會後對媒體稱，今次會面是有助雙方相互理解的良好機會。

魏鳳和12日會就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。會議期間，魏鳳和還將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙邊防務安全合作等進行交流。

本屆香格里拉對話會將持續到12日。對話會重要議題包括中國對地區秩序的願景、美國「印太戰略」的未來步驟、地緣政治競爭管控、緬甸局勢、氣候安全、海洋安全等。

香格里拉對話會正式名稱為亞洲安全峰會（Asia Security Summit），是由英國國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）發起、在新加坡政府支持下於2002年開始舉辦的多邊論壇，因其每年在新加坡的香格里拉酒店舉行而得名。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，2020年和2021年對話會均取消。