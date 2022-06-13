法國會選舉首輪投票　左翼小勝執政聯盟　所獲支持激增

法國國民議會選舉6月12日舉行首輪投票。最新點票結果顯示，由梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）領導的左翼聯盟以26.10%得票率小勝執政黨聯盟「同在」（Ensemble）的25.81%。新左翼聯盟所獲得的支持急增。



根據《世界報》公布的點票結果，由社會黨（Parti socialiste）、共產黨（Parti communiste français）、歐洲生態-綠黨（Europe Ecologie les Verts）及左翼不屈的法蘭西（LFI）組成的新生態與社會人民聯盟（Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale，NUPES）以約0.3個百分點微幅領先總統馬克龍（Emmanuel Macron）的陣營。

益普索-思特亞集團（Ipsos-Sopra Steria）票站調查顯示，執政黨領導的「同在」聯盟可能獲得255至295議席，輕鬆成為國會最大政黨，NUPES則為150至190之間。換言之，馬克龍未必能獲得絕對多數所需的289席，而NUPES幾乎可確定會是國會第二大勢力，以及當中最大的反對力量。

由馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（Rassemblement National，RN，前稱國民陣線Front National）則以18.67%排名第3。

國會全部577席中，倘「同在」聯盟無法取得289席，馬克龍陣營將得跟右翼政黨逐項法案交易，或是在不情願的情況下，改組內閣。

根據法國憲法，總統對外交和國防政策擁有專屬控制權，但需要國會多數票才能通過國內立法。