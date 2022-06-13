加密貨幣市場現暴跌潮　Celsius暫停提款和轉賬

比特幣（Bitcoin）最新一輪跌勢已創下13年來上第四大跌幅，截至美東時間6月13日下午5時，比特幣下跌15%，至23,250.72美元，創下2020年12月以來的最低水平。知名加密貨幣貸款平台Celsius於6月12日晚上發布公告稱為「穩定流動性」暫停所有客戶的提款及轉賬。



除了比特幣，其他加密貨幣也齊齊下跌，以太幣一度跌穿1,200美元大關，聯同狗狗幣、幣安幣等，跌幅均超過10%。

Celsius在公告中指出，「我們今天採取這一行動是為了讓Celsius能更好履行其提款義務。我們為了整個社群的利益以及穩定流動性與營運，還有採取步驟去保護資產，而採取這個必要的行動。此外，根據我們對客戶的承諾，客戶將在暫停（提款和轉賬）期間繼續獲得獎勵。」

Celsius為全球其中一間大型加密貨幣貸款公司，一度持有逾200億美元資產。此前有報道稱，Celsius合計持有100.1萬枚以太坊，僅26.8萬枚為具備完全流動性的ETH。

惟Celsius近來引起監管部門注意，因部分客戶抱怨公司鼓勵他們持有其原生代幣CEL作為貸款擔保品，導致他們蒙受巨大損失。

Celsius的用戶可存入比特幣、以太幣、Tether，每週獲取利息。根據存入時間以及代幣的不同，平台最多可一年提供18%利息。