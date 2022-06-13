北京：妄圖利用涉疆問題干涉中國內政不會得逞

6月13日，外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就國際勞工組織標準實施委員會就中國的不實指責提問。

汪文斌表示，中方注意到國際勞工組織標準實施委員會，就中國履行1958年消除就業和職業歧視公約作出的結論，堅決反對委員會的不實指責。我想強調的是，中國政府始終堅持以人民為中心的發展思想，高度重視勞動者權益保護，保護各族勞動者的平等就業權，保障各族勞動者平等參與經濟社會生活，享受經濟社會發展成果的權利。

汪文斌說，中國政府還積極承擔國際義務，多年來與國際勞工組織開展了富有成效的合作，共批准了近30項國際勞工公約。在本次勞工大會期間，許多國家對中國履約工作給予了充分肯定和高度評價。中國政府將繼續踐行以人民為中心的發展思想，積極履行公約義務，努力實現更加充分更高質量的就業。美國等個別國家污衊新疆存在「強迫勞動」，實際上美國歷史上就是奴隸貿易的罪惡之地，如今更是販賣人口和強迫勞動的重災區。美國每年從境外販賣至國內從事強迫勞動的人口近10萬人，目前在美國至少有50萬人遭受奴役。

汪文斌指出，美國大量童工從事農業勞作，很多兒童從8歲開始工作。美國有24萬至32.5萬婦女和兒童遭受性奴役。美方污衊新疆存在「拘留營」，實際上美國才是任意拘押濫施酷刑的老手，更是遍佈世界各地的黑監獄的幕後黑手。多年來，美國中情局打着所謂反恐戰爭的幌子，在至少54個國家和地區設立了黑監獄，拘禁達10萬人，包括關塔那摩監獄，伊拉克阿布格里卜監獄、阿富汗巴格拉姆監獄等在內的美國黑監獄不斷爆出酷刑虐囚醜聞，手段之殘忍令人觸目驚心。

汪文斌說，美國自身存在嚴重的強迫勞動和童工勞動問題，迄今僅批准了國際勞工組織八大核心工業中的兩個，而且至今仍未批准1930年強迫勞動公約和1958年消除就業和職業歧視公約，卻在會議期間炒作涉疆問題，把嚴肅的會場當做政治作秀的舞台，編造謊言對中國進行無端指責，對中國履約情況說三道四，指手畫腳，這是典型的政治化和雙重標準，我們對此堅決反對。我們奉勸美方，妄圖利用涉疆問題干涉中國內政，遏制中國發展的圖謀絕對不會得逞。