楊潔篪沙利文再晤5小時　台灣問題處理不好對中美產生顛覆性影響

中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月13日與美國總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）在比利時盧森堡舉行會晤。雙方就中美關係和其他共同關心的問題進行坦誠、深入、建設性的溝通和交流。



楊潔篪和沙利文同意以落實好兩國元首達成的重要共識為主線，加強接觸對話、減少誤解誤判、妥善管控分歧。雙方均認為保持溝通渠道順暢是必要和有益。

楊潔篪指出，美方在一段時間以來，執意加大對華全方位遏制打壓，這不僅解決不了美國自身面臨的問題，反而致使中美關係陷入十分困難的境地，極大損害了兩國在雙邊領域的交流與合作，這一局面不符合中美雙方和世界各國的利益

他又指，中美關係處在關鍵十字路口。中方堅決反對以競爭定義中美關係。美方應端正對華戰略認知，作出正確抉擇，把總統拜登（Joe Biden）的「四不一無意」表態轉化為實際行動，同中方相向而行，切實落實兩國元首重要共識。

楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。

楊潔篪稱美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。他並就涉疆、涉港、涉藏、南海以及人權、宗教等問題闡明中方嚴正立場。

白宮的聲明則指出，這次會議是他們5月18日進行電話會議之後舉行，兩人就一系列地區和全球安全問題，以及美中關係的關鍵問題進行坦誠、實質性和富有成效的討論。沙利文在會晤時向對方強調，保持開放的溝通渠道對管理美中兩國之間競爭的重要性。