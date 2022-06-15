白宮：特朗普時期對華關稅不負責任　傳拜登傾向放寬部分關稅

美國白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）6月14日表示，白宮正在討論可能修改前總統特朗普（Donald Trump）任內對部分中國商品徵收「不負責任」的關稅。美媒14日報道，拜登傾向放寬部分關稅，但不包括鋼鋁產品。



皮埃爾稱，拜登政府早就指出，特朗普時代的一些關稅是「不負責任」，沒有促進美國國家安全，反而提高美國消費者和企業成本。她稱，「我們正在討論這個問題，並努力修改這些胡亂徵收的關稅，以保障工人和關鍵產業的利益。」惟她未有詳細說明總統拜登（Joe Biden）對削減關稅的想法。

美國新聞網站Axios引述一名知情人士稱，拜登已告訴助手，他傾向於削減對中國商品的部分關稅。他最近幾週已要求提供詳細的分析和選項，預計很快就會做出決定。

知情人士指，拜登傾向命令美國貿易代表署啟動正式的「排除程序」（exclusions process），以確定是否免除包括單車等一些消費品的關稅，但相信不太可能會包括鋼鐵和鋁等工業產品。

特朗普在任內對價值數千億美元的中國進口商品徵收高達25%的關稅，包括單車、藍芽設備和服裝等眾多消費品。