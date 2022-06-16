斯里蘭卡政府實行4天工作制　公務員卻不感幸福？

英國、冰島等部分國家開始流行4天工作制，旨在提高員工的工作效率和幸福感。但是面臨嚴峻經濟危機的斯里蘭卡，實行4天工作制則是為了應對國內食品和燃料短缺問題。



斯里蘭卡政府6月14日宣布，公務員將在未來3個月內，每逢週五帶薪休假，讓他們有時間種植自己的農作物。

政府新聞處14日表示，「給予公務員一個工作日的假期似乎是合適的。在他們的院子裏或是其他地方從事農業活動，作為解決預期的糧食短缺問題。」「縮短工作天數也有利於受到停電、交通中斷等問題影響的勞工。」

美國有線新聞網絡（CNN）報道，斯里蘭卡有多達100萬名公務員。但4天工作制不適用於在醫院和港口工作的「必要性服務」人員，也不適用於電力和水利部門的工作人員。

斯里蘭卡正陷入數十年來最嚴重的金融和政治危機。2022年4月，沸騰的民怨演變成暴力的抗議活動，導致政府陷入混亂，包括總理在內的一些政府官員已經下台。

全國各地民眾每天都在排隊購買食品和天然氣等基本物資，很多商店因無法使用雪櫃、冷氣機或風扇而被迫關閉。加油站經常會有士兵駐紮，以安撫在酷暑中排隊入油的人；有報道指出，有顧客甚至在等待期間死亡。

批評人士質疑4天工作制會否帶來變化，他們認為雖然公務員通常住得離首都科倫坡（Colombo）很遠，但大多數人都使用公共交通工具上下班。而且大多數人都比較貧窮，沒有自己的土地，所以不太可能自己種植食物。