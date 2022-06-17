英國批准引渡阿桑奇至美國　維基解密批「當美國幫凶」表明上訴

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）6月17日簽署命令，批准引渡維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）至美國。維基解密同日表示會上訴，又發表聲明抨擊彭黛玲當美國的幫凶。



英國倫敦西敏寺地方法院之前在4月20日頒布正式引渡令，以引渡阿桑奇到美國，及後最高法院裁定沒有法律問題後，在5月送交至彭黛玲處理，如今她簽署命令。

阿桑奇的妻子莫里斯（Stella Assange，婚前本名為Stella Morris）2022年5月17日在倫敦街頭演講，要求英國釋放阿桑奇（Getty）

維基解密表明將在高等法院上訴，指「今天不是戰鬥的結束...... 只是新法律戰的開始。」聲明主張，任何關心言論自由的人都應該對彭黛玲的決定深感羞愧，「阿桑奇沒有做錯任何事，沒有犯罪，不是罪犯。他是記者和出版商，因工作而受到懲罰。」

聲明又批評英國當美國的幫凶，內容指「彭黛玲有權力去做正確的事，但她將永遠被記住為美國的幫凶，把議程從調查式新聞報道變成犯罪事業。」

維基解密網站自2010年起公開大量美國政府機密文件，部份與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭有關。阿桑奇之後在美國面臨18項刑事指控，包括指控他入侵美國軍事數據庫，如全部罪名成立，他最高可被判監禁175年。