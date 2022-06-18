習近平聖彼得堡國際經濟論壇講話　稱對中國經濟發展充滿信心

中國國家主席習近平6月17日以視像形式在聖彼得堡國際經濟論壇（St Petersburg International Economic Forum）致辭，談及國際社會的經濟合作，並重申對中國的經濟前景投下信心一票。



央視報道，習近平指出，世界目前面對百年變局，再加上世紀疫情，經濟全球化遭遇逆流，落實聯合國2030年可持續發展議程面臨前所未有的挑戰。他認為國際社會迫切期待實現更加公平、可持續及安全的發展，因此要把握機遇、直面挑戰，推動全球發展倡議落地落實，共創共用和平繁榮美好未來。

他提出四個觀點，首先是塑造有利發展環境，重申要踐行真正的多邊主義，尊重並支持各國走符合本國國情的發展道路，建設開放型世界經濟，提升新興市場國家和發展中國家在全球經濟治理中的代表性和發言權，促進全球平衡、協調、包容發展。

另外他亦認為要提振發展夥伴關係，加強南北及南南合作，匯聚合作資源、平台和發展夥伴網路，增加發展援助，形成發展合力，彌合發展鴻溝。

習近平提到推動經濟全球化進程，包括加強發展政策、國際規則和標準的軟聯通，摒棄脫鉤、斷供、單邊制裁、極限施壓，消除貿易壁壘，維護全球產業鏈供應鏈穩定，攜手應對日趨嚴峻的糧食、能源危機，實現世界經濟復蘇。

他同時提出堅持創新驅動，挖掘創新增長潛力，改善創新規則和制度環境，打破創新要素流動壁壘，加強創新交流合作，推動科技同經濟深度融合，共用創新成果。

習近平指出，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，對中國經濟發展充滿信心。他強調中國將繼續推動高質量發展，堅定不移擴大高水平開放，推進高質量共建「一帶一路」。而中國亦願意與包括俄羅斯在內的世界各國一同共創發展前景，共用增長機遇，在加強全球發展合作、推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。