俄羅斯5月成為中國最大原油供應國　金額為2021年同期一倍

俄羅斯2月24日揮軍烏克蘭後，美歐等實行制裁，英美都在3稱禁止進口，此外多國買家避買俄羅斯油氣產品，但中國石化及振華石油等中國國有煉油巨頭近月在大幅折扣下加緊買進。



彭博社稱，中國5月繼續大量買進俄羅斯能源產品，包括數量創紀錄的原油，金額達74.7 億美元，比4月份增加約10億美元，是2021年同期的1倍。

據國家海關總署最新數據顯示，中國5月從俄羅斯原油進口原油量按年增55%，至842萬噸（每日約198萬桶），單月進口量創有記錄以來新高。俄油進口的路線，包括東西伯利亞太平洋（East Siberia Pacific Ocean）管道，以及經海路進口。

這批對華出口俄油出貨量，相當於每天近200萬桶（bpd），比4月份的每天159萬桶增加了四分之一。

俄羅斯在時隔19個月後，取代沙特阿拉伯，再度成為中國第一大原油供應國。

俄羅斯在時隔19個月後，取代沙特阿拉伯，再度成為中國第一大原油供應國。圖為2021年3月21日，在沙特阿拉伯吉達的沙特阿美石油設施，燃料貨車在它前方排成一列。（AP）

沙特為5月第二大原油供應國

5月成為中國第二大原油供應國的沙特阿拉伯，期內對中國出口量年增9%至782萬噸，相當於每日184萬桶，低於4月的每日217萬桶。

海關數據並顯示，除了俄羅斯，中國5月進口26萬噸伊朗原油，這是中國自去年12月以來第三次進口伊朗石油。中國從伊朗進口原油，水平大致相當於中國原油進口總量的7%。

海關數據顯示，中國從委內瑞拉進口為零。自2019年底以來，中國國有石油公司一直避免買進委油，憂違反美國對委制裁。

包括德國在內的歐洲國家對俄羅斯實行制裁，令莫斯科選擇另闢蹊徑，向中國及印度等出口石油，同樣能夠獲取收入。圖為2022年4月28日，鏡頭下位於德國施韋特、屬於PCK-Raffinerie GmbH的煉油廠。PCK-Raffinerie GmbH是俄羅斯國家石油公司（Rosneft）的子公司。（AP）

西方制裁 俄反而財源廣進

芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）6月13日發表的調查報告顯示，儘管俄羅斯和烏克蘭戰爭爆發以來，歐盟對俄方實施多項經濟制裁，俄羅斯的能源收入在俄烏戰爭首100天內，仍飆升至930億歐元的創紀錄水平。

俄羅斯5月份從石油出口獲得了約200億美元（約1,570億港元）的收入。油價急升固然是俄羅斯因此受惠的原因之一，截至20日，油價在過去12個月已升60%，至約每桶112美元。

CREA的報告指出，俄羅斯的能源收入中，約有三分之二來自石油，其餘大部分來自天然氣。法國是俄羅斯最大的液化天然氣進口國，而德國購買俄羅斯管道天然氣最多。中國從俄羅斯進口石油最多，日本則進口俄羅斯煤炭最多。

CREA研究分析師米利維爾塔（Lauri Myllyvirta）稱，「目前的收益率是前所未有，因為價格是前所未有，出口量接近歷史最高水平。」