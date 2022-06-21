普京經濟論壇講話全文：信息量很大，我們如何了解？

6月17日，第二十五屆聖彼得堡國際經濟論壇全會在俄羅斯聖彼得堡舉行。俄羅斯總統普京在論壇上發表的講話中就相關政治、經濟問題闡述觀點，並提出俄羅斯經濟發展的六項主要原則。觀察者網翻譯演講全文，供讀者參考。

►翻譯上海外國語大學俄羅斯研究中心副主任 楊波



尊敬的卡西姆-若馬爾特·克梅列維奇，尊敬的各位朋友、同事：

歡迎各位嘉賓蒞臨第二十五屆聖彼得堡國際經濟論壇。

本次論壇在復雜的國際環境下召開，經濟、市場乃至全球經濟體系的根基都受到了衝擊。尚未從新冠疫情打擊下完全恢復的國際貿易、生產和物流體繫再次面臨嚴峻考驗。

不僅如此，商業信譽、私有財產神聖不可侵犯、對全球貨幣的信任等核心概念已經被徹底破壞——很遺憾，被我們的西方的伙伴破壞了，為了滿足自己的野心，以維持過時的地緣政治幻想的名義故意破壞了。

今天，我將向大家闡述「我們」對全球經濟形勢的看法——「我們」指的是俄羅斯領導層。我會詳細介紹俄羅斯當前的應對，以及下一步如何在復雜多變的局勢下謀劃長遠發展。

一年半以前，我在達沃斯論壇上再次重申，單邊秩序的時代已經終結，儘管各方想盡辦法、不擇手段地試圖抓住單邊主義。我今天的發言就從單邊主義開始。

變化是歷史的自然進程，文明多樣性、文化豐富性與僵化的政治、經濟和其他定式難以相容，由一個中心粗暴、不容置疑地強加的各種範式行不通。

這個理念有天然的缺陷。這種理念認為，某一個國家，某個大國，糾集為數不多的親近國家，或者由該大國選定的獲其首肯的國家，在該大國有需要的情況下，按照該大國的利益解釋國際貿易和國際關係的全部規則，也就是所謂的「單向運作」，球都朝一個門裡射。基於這種教條的世界肯定是不穩定的。

美國宣佈在冷戰中獲勝之後，便以上帝在人間的大使自居，大使不承擔任何義務，大使只有利益，這些利益被宣稱為神聖的。他們彷彿沒有看到，過去幾十年來，世界上出現了新的力量中心，這些中心的實力日益強大。每個新興經濟體獨立建設本國的政治體制和公共機構，選擇符合本國國情的經濟增長模式，當然也有權保護本國製度，維護國家主權。

我談的都是客觀進程，是地緣政治、全球經濟、技術領域、整個國際關係體系中真正革命性的、構造性的變化，充滿活力、前途光明的國家和地區發揮的作用正在顯著增強，這些國家的利益不容繼續忽視。

我重申，這些變化是根本性的、轉折性的和不可阻擋的。以為風起雲湧的大變局熬一熬就能挺過去，彷彿一切都會回歸常態，一切都會回到從前，此類認知是錯誤的，絕不可能這樣。

然而，部分西方國家的執政精英貌似還抱有這樣的幻想，固執地對明顯的東西視而不見，頑固地縮在舊時光的陰影裏。例如，他們認為，西方在全球政治和經濟中的主導地位是永恆不變的常量。不，任何東西都不是永恆的。

而且，我們的同事不只是否認現實，他們正試圖對抗歷史進程，依然用上個世紀的思維思考問題。他們固守對非「黃金十億」[1]國家的錯誤認知，認為發達國家以外的世界都是邊緣，不過是自家的後院，依舊是發達國家的殖民地。他們秉持自身「例外論」，在他們眼裡，殖民地人民只能是二等公民，既然他們是上等人，那麼其他人只能是次等人。

這導致了一種不可遏制的慾望，懲罰、並從經濟上打垮那些不守規矩、不願盲從的人的慾望。不僅如此，他們還粗暴無禮地將自己的道德觀、文化觀和歷史觀強加於人，時時質疑他國的主權和完整，威脅他國的生死存亡，想一想南斯拉夫、敘利亞、利比亞和伊拉克的命運就夠了。

如果某個反叛者未被引誘或制服，他們就百般孤立他，用他們的話說叫做「取消他」，沒有一個領域能夠倖免，包括體育、奧林匹克運動、文藝傑作——僅僅因為其作者「錯誤的」出身。

這就是當下西方「恐俄症」，瘋狂制裁俄羅斯的實質。這一切豈止瘋狂，根本就是草率！制裁的力度、涉及的領域和擴大速度都是空前的。

他們的小九九很清楚：快速打垮俄羅斯經濟，摧毀商業鏈，迫使西方公司退出俄羅斯市場，凍結俄國資產，打擊俄國工業、金融和人民生活水平。

然而，他們的如意算盤落空了。很明顯，沒有成功，上述情況並沒發生。俄羅斯實業界與政府精誠團結、專業協作，公民表現出強大的凝聚力和責任感。我們一步步穩住了經濟：先穩定了金融市場、銀行系統和交易網絡；然後向經濟注入流動資金和周轉資金，保持企業和商業的可持續發展，穩住就業和工作崗位。

初春時節關於俄羅斯經濟前景的悲觀預測並沒有成為現實。如今，這些預測的險惡用心昭然若揭，鼓吹這些論調的人別有用心，那些關於所謂「1美元兌200盧布」的預測，關於俄羅斯經濟徹底崩潰的種種詛咒，凡此種種，無論過去還是現在，只不過是信息戰的工具，是一種對俄羅斯社會、實業界施加心理壓力的戰術。

順便插一句，有些俄羅斯專家已經屈服於這種外部壓力，他們的預測也基於俄羅斯經濟必然崩潰、俄羅斯盧布匯率必然大跌。

事實打破了此前的預測。然而，我必須強調，為了繼續取得成功，我們必須極其坦誠和務實地對形勢做出評估，獨立地得出結論，當然還要相信自身的力量——這一點非常重要。我們強大，我們能承受住任何挑戰，就像我們的祖先一樣：我們一定能解決所有問題，我國千年曆史反复證明了這一點。

大規模製裁實施僅三個月後，我們就成功地抑制了通貨膨脹。數據顯示，在達到17.8%的峰值後，目前通貨膨脹水平已回落至16.7%，且仍在繼續下降。經濟形勢正趨於穩定，公共財政良好。接下來我還會列舉其他地區（譯者註：歐洲國家）的數據，大家可以作作比較。不過，16.7%的水平也偏高，通脹還比較嚴重，我們必須採取針對性措施抑制通貨膨脹，我相信我們能取得良好效果。

今年前五個月，聯邦預算盈餘為1.5萬億盧布，綜合預算盈餘為3.3萬億盧布。同時，僅5月份一個月聯邦預算盈餘就接近5千億盧布，比去年5月高出3倍多。當前，我們的首要任務是全力擴大生產，增加國內市場供應，在增加供給的同時有序恢復社會終端需求和銀行對經濟的信貸支持。

我剛剛說過，我們已經採取特別措施擴充企業的周轉資金。各行業企業都可以緩繳今年第二季度保險金。針對製造業企業的支持力度更大，第三季度也可以緩繳。這些舉措的本質就是國家出資的無息貸款。而且，緩繳的保險金也不必一次性支付，可以從明年6月開始，分12個月等額分期付款。

其他措施還有，我們從今年5月起下調了優惠購房抵押貸款利率。目前利率水平是9%。同時，優惠購房抵押貸款計劃的實施期限已延期到今年年底。正如我之前所說，這項措施的目的是幫助公民解決住房問題，切實扶持建築行業和相關產業，這些行業的從業者有數百萬人。

我國信貸利率在春季急劇攀升之後正在逐步回落，中央銀行正在下調關鍵利率。由此，我認為可以再次調低優惠購房抵押貸款的利率，比方說，可以調至7%。

還有哪點值得特別關注呢？請注意，優惠購房抵押貸款計劃的截止期限保持不變，到今年年底。這意味著，想利用這項福利改善住房條件的公民要抓緊年底之前的機遇窗口。最高貸款額度維持不變，莫斯科和聖彼得堡為1200萬盧布，其他聯邦主體600萬盧布。

我補充一點，必須全面擴大長期財政資源和信貸資金的覆蓋面。在不久的將來，支持商業活動的重點應從財政刺激措施轉移到基於市場的銀行貸款機制上來。這項工作必須得到支持。具體實施方面，我們將從國家福利基金中撥出1,200億盧布，擴充俄羅斯外貿銀行的項目融資能力，這項措施將為有需求的項目提供總額約5萬億盧布的補充信貸。

尊敬的各位同行！

我已經說過，針對俄羅斯的經濟閃電戰從一開始就注定無法成功。更何況，近幾年來的實踐充分證明，制裁是一把雙刃劍，它會對設計者和具體實施者造成同等的，甚至更大的傷害。

而且，這還不單涉及目前已經產生的後果。據悉，歐洲領導人在非正式會晤層面正在悄悄討論一個相當可怕的前景，他們認為，制裁對像不僅限於俄羅斯，對任何不受歡迎的國家都可能實施制裁，制裁遲早會落到所有人頭上，包括歐盟成員國和歐洲企業。

目前情況尚未糟糕到這個地步。不過，歐洲的政治家已經對本國經濟造成了嚴重打擊——他們自己親手製造的打擊。我們看到，歐洲和美國的社會問題和經濟問題在激化，商品、食品、能源和燃油的成本上漲，歐洲各國的生活水平下降，企業的競爭力逐步喪失。

據專家評估，2023年，歐盟因瘋狂制裁俄羅斯導致的「可計算」的直接損失將超過4000億美元，這就是罔顧現實、無視常識的決策的代價。這些費用會直接轉嫁到歐盟民眾和企業身上。部分歐元區國家的通貨膨脹率已經超過20%，剛剛我提到了我國的通脹水平。試比較，歐元區國家沒有實施任何特別軍事行動，通貨膨脹率就已經飆升，個別國家直逼20%；美國的通貨膨脹也高到無法接受，達到過去40年的最高值。

當然，俄羅斯依然有兩位數的通貨膨脹。不過，我們已對社保補貼和養老金進行指數化調整，上調最低工資標準和最低生活保障標準，切實保護了最弱勢群體。高水平的存款利率也使民眾願意將積蓄存在銀行。

當然，這對企業來說並不容易，高企的關鍵利率給會經濟帶來壓力。不過，對於廣大民眾來說，在大多數情況下，這是一項利好，他們將大量資金存回銀行，希望獲得良好的利息收益。這與歐盟國家形成了鮮明的對比，歐盟國家的通貨膨脹率上升直接導致居民實際收入下降，個人儲蓄被通脹吞噬，受危機打擊最大的是低收入階層。

從長期來看，失去俄羅斯市場，經營成本上升將給歐洲公司帶來嚴重後果。結果必然導致歐洲全球競爭力的下降，以及歐洲經濟增長率的全面下降，提前數年進入下降週期，這一切正在激化西方社會的深層次問題。

誠然，我們自己的問題也不少，但我現在要先談西方的問題，他們一直把矛頭指向我們，儘管自身的問題足夠多，這個問題我在達沃斯就講過。

歐洲政治家的行為，疊加今年的一系列情況，將直接導致這些國家的不公平現象加劇，這反過來又會使其社會進一步分裂，問題不僅在於福利水平，也在於歐洲社會不同群體的價值觀差異。

是的，這些矛盾被暫時掩蓋了，被掃到地毯下面遮住了。說實話，你要是仔細看看歐洲的民主程序、政治選舉，看看那裡發生的事情，哪些勢力上台了，你就會發現，這一切不過就是換了個幌子，那些看起來像雙胞胎一樣的政黨走馬燈似的來來去去，其本質並沒有改變。公民和企業的實際利益屢屢遭到無視，被推向社會的邊緣地帶。

這種脫離實際情況、脫離社會需求的做法，將不可避免地刺激民粹主義，讓極端、激進潮流大行其道，導致嚴重的社會動盪、經濟退化，並在不久的將來引發精英的更迭。如我們所見，傳統政黨總是敗選，新政黨層出不窮，但如果它們與傳統政黨沒有太大區別，其生存機率也不會太高。

所有故作鎮靜的強顏歡笑，所有以偽統一之名談什麼成本可承受的論調，都不能掩蓋問題的實質：歐盟徹底喪失了政治主權，歐洲官僚精英聞他人之笛起舞，接受上級告訴他們的一切，不惜傷害本國經濟、國民和企業。

還有哪些重要問題？全球經濟惡化不是最近幾個月出現的新情況。下面我集中談幾個我個人看來非常關鍵的問題。

首先，當下的事件不是最近幾個月的結果，絕對不是，尤其不是俄羅斯在頓巴斯實施特別軍事行動的結果。這種說法是公然故意歪曲事實。

今年的事件尚未發生前，大宗商品市場和原料市場的通貨膨脹急劇上升就已成為事實。這是七國集團長期推行不負責任的宏觀經濟政策，包括無節制排放和無擔保債務積累的後果。2020年新冠疫情爆發以來，這些進程繼續加速，導致全球商品和服務的供需急劇減少。那麼，問題就出現了，我們在頓巴斯的軍事行動與此有什麼關係？顯然一點關係都沒有。

西方大國無計可施，或者不願意想其他辦法，乾脆啟動了印鈔機，開始用這種簡單粗暴的方法彌補空前的預算赤字。我已經引用過這個數字，過去兩年美國的貨幣供應量增加了38%以上。這是以前幾十年增發的總量，如今，兩年就增發了38%，多印了5.9萬億美元。這是個什麼概念？各位想想，世界上有幾個國家的國內生產總值能達到5.9萬億美元。同期，歐盟的貨幣供應量也急劇上升，增長約20%，即2.5萬億歐元。

最近，越來越多的西方政客說「通脹都怪普京」。各位，請原諒我，我實在不想在這個場合提我自己，我不喜歡以任何方式提到我自己，但這個情況下我不得不說兩句。每次聽到這種甩鍋的論調，我都會想，這些胡話是說給誰聽的？是給那些不識字、沒文化的人聽的，肯定是這樣。但凡能認幾個字的人，只要看看報，都能知道實際上發生了什麼。

俄羅斯與此毫無關係，我們解放頓巴斯的行動也與此毫無干系。今天的物價上漲、通貨膨脹、糧食問題，燃料、汽油和能源領域的問題都是美國現政府和歐洲官僚機構在經濟政策上的系統性失誤造成的。這才是問題的癥結，這才是問題的根源。

後面我會講到我們的特別軍事行動，是的，它產生了一定的影響，但問題的根源在於他們的經濟政策失誤。對他們來說，我們在頓巴斯的軍事行動簡直就是「救生圈」，他們藉此把自己的失誤歸咎於他人，甩鍋給俄羅斯。但是，每個人，只要是上過幾年小學的人都懂，造成目前狀況的真正原因是什麼。

他們印了一大堆錢，接下來呢？這些錢往哪兒花呢？顯然，要用錢到非西方國家採購商品和服務，這就是增發鈔票的流向。這些鈔票榨乾、洗劫了全球市場。至於其他國家的利益，包括最貧窮國家的利益，沒人關心，也沒人在乎。其他國家得到了什麼？只得到他們施捨的一堆破爛兒，而且還要花天價購買。

2019年底，美國的進口額約為每月2500億美元，現在已經上升到3500億美元。值得注意的是，增幅為40%，恰好與近年來無擔保增發的美元貨幣供應增量相吻合。他們印錢、四處花錢，用這些錢掃空第三國市場上的所有貨物。

我要補充一點。美國長期以來一直是世界市場的主要糧食供應國，當之無愧地以其農業、農場經濟為榮，順便說一下，美國農業也曾是我們和許多國家的榜樣。但今天，美國的角色已經徹底改變，從糧食淨出口國變成了淨進口國。簡單地說，就是印鈔票，吸引商品流向美國，從全世界各地購買糧食。歐盟的貨物進口增速更高。

很明顯，這種沒有實際商品供應支撐的需求激增，已經引發了一波赤字和全球通貨膨脹。這就是這種全球通貨膨脹的來源。

在過去的幾年裏，世界上所有商品幾乎都在漲價，原材料、消費品，尤其是食品。包括美國在內的很多國家仍在繼續進口，但出口和進口之間的平衡已經徹底轉向，我記得，美國的貿易逆差有170多億，這就是問題的根本所在。

根據聯合國的數據，今年2月，全球糧食價格指數比2020年5月高出50%，而綜合商品指數在同一時期翻了一番。在通貨膨脹的風暴中，許多發展中國家提出了合理的疑問：當美元和歐元正在以肉眼可見的速度貶值，為什麼還要用美元和歐元採購貨物？結論是，基礎可疑的經濟終將不可避免地被代表真實價值和真實資產的經濟所取代。

根據國際貨幣基金組織的數據，目前全球有7.1萬億美元和2.5萬億歐元的外匯儲備，這些儲備正以每年約8%的速度貶值。除此之外，如果哪個國家的政策不討美國的歡心，其外匯儲備隨時可能被沒收、被偷走。對於很多用美元和歐元持有外匯儲備的國家來說，這種場景隨時可能發生。

據一些專家客觀評估，未來幾年將開啟國際儲備貨幣換商品的進程，當商品日益短缺，各國根本沒有更好的選擇，必須把貶值的外匯儲備換成真正的資源，例如糧食、能源、其他原材料。這個過程無疑將進一步加劇美元的全球通脹。

俄羅斯要求歐洲買家以盧布支付購買該國天然氣的費用，並因保加利亞及波蘭拒絕照辦而中斷供應，令不少歐洲國家政府為之擔心。圖為2022年4月28日鏡頭下位於德國巴斯夫公司（BASF）位於路德維希港的廠房。（AP）

我們再來看歐洲，失敗的能源政策、對可再生能源和天然氣現貨供應的盲目依賴，導致去年第三季度以來急劇上升的能源成本雪上加霜。我再重申一遍，這一切早在我們對頓巴斯發起特別軍事之前就已經發生，俄羅斯與此完全沒有關系。他們自己把事情搞得一團糟，價格一飛沖天，現在又想找人背鍋。

西方的誤判不僅導致許多商品和服務的成本高企，而且還導致化肥產量下降，特別是以天然氣為原料的氮肥。去年夏天到今年2月之間，全球化肥價格總體上漲了70%多。不幸的是，目前尚不具備改變這種價格趨勢的條件。恰恰相反，在化肥價格持續高企的背景下，俄羅斯和白羅斯化肥出口企業的經營和物流全面受阻，局勢陷入了更大的僵局。

情況的下一步發展不難預測：化肥短缺意味著糧食產量下降，這意味著世界市場上糧食供應短缺的風險上升，糧食價格繼續飆升，或將導致飢荒，特別是在最貧窮的國家，這完全是美國政府和歐洲官僚機構的責任。

我再重複一遍，這個問題不是今天剛出現的，也不是過去三四個月出現的，而且絕不像一些別有用心的人所說的那樣，全球經濟當下遭遇的問題都是俄羅斯的錯。

當然，我們或許很願意聽到別人說，俄羅斯真強大，簡直無所不能，能讓西方的通貨膨脹率高得驚人，在美國、在歐洲，我們跺跺腳就能讓別人瑟瑟發抖。我們也許很願意真有這樣的本事，但這並不符合現實。

世界經濟當前的困境已經醞釀多年，習慣於用別人的錢解決自己問題的人的短視行為起到了推波助瀾的效果，他們過去和現在都指望通過增發鈔票刺激過度購買，拉動貨物向本國流動，致使商品緊缺狀況加劇，在世界某些地區引發人道主義災難。我想補充的是，這本質上還是搶劫，是殖民，當然，是改頭換面、升級版的殖民，更加微妙和隱蔽的殖民，第一眼很難分辨出其本質。

當前，擴大全球市場的糧食供應是國際社會面臨的最緊迫任務，尤其要滿足那些特別缺乏糧食保障的國家的需求。俄羅斯在保障本國糧食安全、滿足國內市場的同時，有能力大幅度擴大糧食和化肥出口。例如，下一季我國穀物出口量將增至5000萬噸。俄羅斯將優先向急需糧食、飢荒風險高的國家出口，首先是非洲和中東國家。

然而，這個問題上存在一定困難，不是我們自己造成的困難。是的，從形式上看，俄羅斯的糧食、食品和化肥出口都被禁止……

順便說一下，美國對我們的化肥實施了製裁，歐洲緊隨其後。之後美國發現搬起石頭砸了自己的腳，就取消了制裁；但歐洲卻沒取消，歐洲的官僚機構就像十八世紀磨坊裡的磨盤一樣機械。因此，即便每個人都明白做了一件蠢事，但出於官僚主義的考量，卻很難以某種方式糾正。

因此，我再重複一遍，俄羅斯願意為平衡全球農業市場作出貢獻，我們非常歡迎深諳糧食問題嚴重性的聯合國同事在這一問題上的對話態度。對話可以圍繞幫助俄羅斯擴大糧食和化肥出口展開，例如為物流、金融、運輸創造正常條件等等。

我不能不提一下烏克蘭的糧食出口問題，圍繞這個問題的炒作頗多。

我們對此完全不設障礙。看在上帝的份上，俄羅斯不反對這件事。不是我們在烏克蘭的黑海港口佈滿了魚雷，讓他們把自己布的雷排掉運走。我們將為這些民用船隻提供領航服務，根本不存在任何問題。

小麥：圖為2022年5月6日，烏克蘭新沃龍佐夫卡一個糧食倉庫被俄羅斯軍隊砲擊，入面存有小麥。（Getty）

所謂烏克蘭糧食無法出口的問題到底有多嚴重呢？據美國農業部估計，烏克蘭有600萬噸小麥待出口，我們的估計是在500萬噸左右；還有大約700萬噸玉米，一共就這麼多。如果您多少懂點兒農業，知道全球每年生產8億噸小麥，那麼500萬噸對全球市場能起多大作用，不用我說您也能做出判斷，根本無足輕重。

而且，烏克蘭還有其他出口通道，不僅僅是黑海港口一個途徑。可以通過白羅斯出口，順便說一句，這是最經濟的路線；還可以通過波蘭、羅馬尼亞，想出口多少就出口多少，至少有5-6個出口路線選項。

問題不在我們，問題在於基輔掌權者能否做出正確決定。讓他們自己決定怎麼辦吧，至少在這個問題上他們不需要請示來自境外、海外、大洋彼岸的主人。但是，這裡還有另外一個危險：烏克蘭的糧食可能被用來支付武器的貨款，那就太可悲了。

尊敬的各位朋友！

發言之初我已經說過，現代世界正在經歷一個劇烈變化的時期。國際組織作用消解，運行不暢。安全保障正在貶值。西方國家原則上拒絕履行先前作出的承諾。根本無法與西方達成任何新的協議。在這種情況下，我們面臨的風險和威脅不斷上升。

在這個背景下，俄羅斯決定採取特別軍事行動是不得已而為之。毫無疑問，做出這個決策相當艱難，但這個決策是被迫的，也是必要的。

這是一個主權國家的決定，它有無條件的權利，順便說一下，基於《聯合國憲章》，捍衛自身安全。這是一個旨在保護我們的公民、「頓巴斯人民共和國」居民的決定，他們八年來一直遭受基輔政權和新納粹分子的種族滅絕，而基輔政權和新納粹分子得到了西方的全面庇護。

西方不僅尋求實施「反俄」方案，而且還積極在烏克蘭領土上進行軍事部署，不斷地向烏克蘭輸送武器、派遣軍事顧問。即使是現在，他們仍然在這樣做。說實話，根本沒有人關注烏克蘭經濟，也沒有人關心生活在那裡的人們的福祉，他們對這些一點兒興趣都沒有。他們不遺餘力地在烏克蘭東部打造針對俄羅斯的北約橋頭堡，煽動侵略情緒，挑起仇恨和恐俄症。

今天，我們的士兵和軍官同頓巴斯民兵一道，正在為保護自己人而戰鬥。他們正在捍衛俄羅斯這個多民族大國自由、安全發展的權利，這個國家獨立決策，基於本國歷史、文化和傳統自主選擇未來，拒絕一切外部強加的、非人道的偽價值和道德墮落。特別軍事行動的所有目標必將實現。俄羅斯士兵的勇氣和英雄主義，俄羅斯社會團結一致賦予俄羅斯陸軍、海軍以力量和信心，對我們事業的正確性和歷史正義的深刻理解——建設和鞏固一個強大的主權國家俄羅斯——所有這一切是實現目標的關鍵。

我想強調什麼？21世紀的主權不會是局部的、碎片化的，它的所有元素同等重要，彼此鞏固、相互補充。因此，我們不僅要捍衛自己的政治主權，捍衛我們的民族身份，而且要鞏固一切決定國家經濟、金融、人才、技術獨立的要素。

西方制裁的初衷基於錯誤的判斷，即俄羅斯在經濟上沒有主權，極其脆弱。他們沉迷於編織有關俄羅斯的神話，俄羅斯有多麼落後，在世界經濟貿易中無足輕重，而且，貌似他們自己都相信了自己說的這一套。

他們在規劃經濟閃電戰的時候根本沒注意到，或者說完全忽視了俄羅斯近年來已經發生改變的事實。而這些變化是我們有序推進工作的結果，即建立一個可持續的宏觀經濟結構，確保糧食安全，實施進口替代，建立自主的支付系統等等。

當然，制裁給我們造成了許多困難。一些企業零配件短缺，許多先進技術無法使用，物流中斷。但是，另一方面，所有這些也為我們開闢了新的機遇，我們經常談到這一點，但這確實是事實。這一切促使我們打造完整的而非部分的技術、生產、人才、科學實力和主權。

當然，如此復雜的任務不可能一蹴而就。必須著眼於未來，實施系統性工程。俄羅斯正在這樣做，落實各行業長期發展規劃，鞏固社會保障體系。當前的考驗僅促使我們對這些規劃進行了調整和細化，並沒有改變其戰略方向。

今天，我想具體談談國家建設和經濟發展的六項主要原則。

原則一，保持開放。

真正的主權國家總是致力於構建平等的伙伴關係，為全球發展作出貢獻。相反，軟弱和依賴性強的人往往會尋找敵人，散佈仇外心理，或因盲目追隨宗主國而最終失去身份和獨立。

俄羅斯——儘管我們所謂的西方「朋友」夢寐以求——永遠不會走上閉關自守、封閉經濟的道路。相反，我們正在持續擴大同有意願的各方的合作。這樣的國家很多，我就不一一列舉了。他們佔世界人口的絕大多數，這裡我不列舉，大家都知道是哪些國家。

如果我提醒各位，任何想與俄羅斯繼續合作和聯繫的人都會受到來自美國和歐洲的不加掩飾的壓力，有時甚至會受到直接威脅，這已經不是什麼新聞。然而，當我們談論由真正的領袖引領的國家時，這種威脅就沒多大效果了。真正的領袖能夠清晰地區分他國利益和本國利益、本國人民的利益。

俄羅斯將加強與這些國家的經濟合作，推動聯合項目。當然，與此同時，我們也將與西方公司合作，儘管被史無前例地「施加壓力」，仍有公司在俄羅斯市場上成功運作，這種例子也有。

我們認為，發展便捷獨立的本幣支付體係是深化國際合作的堅實基礎。為了幫助俄羅斯公司建立物流和合作關係，我們正大力建設運輸走廊，提高鐵路貨運量，提升北極地區，以及東部、南部和其他方向港口的轉運能力。特別是建設亞速海—黑海—里海南北交通走廊，這條線路的貫通將保障我們與中東和南亞的穩固聯繫。我們希望，不久的將來，這條路線的貨運量會穩步增長。

但重要的不僅僅是國際貿易。俄羅斯願意在平等和相互尊重的原則基礎上加強同夥伴國家在科學、技術、文化、人文和體育領域的合作。同時，我國將力爭在這些領域發揮負責任的引領作用。

原則二，支持企業自主經營。

這是長期發展的根基，所有旨在造福俄羅斯的私人倡議都應該得到最有力的支持和實施空間。新冠疫情和當前局勢充分證明了經濟靈活性和自由度的重要性。正是私營企業——在艱難的環境中，在試圖以任何手段扼殺俄羅斯的企圖中——證明了俄羅斯企業有能力參與全球競爭。俄羅斯能夠迅速適應變化的外部環境，這在很大程度上也依靠私營企業。必須依托私營企業，確保經濟的快速發展。

我們持續為企業減負。例如，從2016年到2018年，我們暫停了對小企業的定期檢查。隨後，免檢期延長至2022年底。在2020年，這一暫停措施也擴大到中型企業。此外，不定期檢查的次數降至原來的四分之一。

在此基礎上，我們又出台了新舉措。今年3月，我們免除了對所有企業的定期檢查，無論其業務規模大小，但有一個前提，其經營活動不損害公民利益、不污染環境。這樣一來，今年定期檢查的次數僅為去年的六分之一。

為什麼我現在要如此詳細地談論這個問題？原因在於，暫停檢查後，企業家違規的頻率——結果的確如此——沒有增加，反而減少了，違規行為減少了。這充分證明了俄羅斯企業的成熟和責任心。要激發企業自主合規，而不是被迫遵守規範和要求。

這意味著我們完全有理由再向前邁出步實質性的一步，永久、徹底取消對非高風險本國企業的大部分檢查。大家早就明白：沒有必要跑去檢查每一家企業。風險導向型方法應該是有效的。我責成政府在未來幾個月內明確這項改革的具體參數。

還有一個對企業來說非常敏感的問題，如今，這個問題事關我們的國家安全和經濟持續發展。為了最大限度地堵住主管部門濫用職權、對企業家施加壓力的漏洞，我們一直在消除刑法中針對經濟犯罪事實認定方面的模糊表述。

根據今年3月簽署的一部新法，針對企業家稅務犯罪的刑事訴訟只能由稅務機關提交發起——沒有其他方式。近期還將通過一項新法案，主要內容為縮短稅務犯罪時效，對全額繳納拖欠稅款者不得發起刑事訴訟程。

總體把控一定要慎重，但是要從根本上推動經濟犯罪刑罰輕緩化。例如，無照無證經營現在是一個非常微妙的問題，我們的西方夥伴非法操作，拒絕為俄國企業發放相關許可證是其中的癥結所在。

針對類似案件，我們的國家機構不應該像他們所說的那樣，親手將俄羅斯企業“繩之於法”，何況我們的企業家事實上沒錯，你懂得。我們的小企業非常熟悉這種情況：許可證過期了，我們的西方夥伴不給延許可證，他們有什麼辦法？關門倒閉嗎？千萬不能不給企業活路，要讓企業繼續經營。當然，有必要將一切置於國家的掌控之下，但不能不讓企業經營。

另一個需要研究的問題是，如何提高逃避關稅和其他強制性稅費的法律責任門檻。

儘管通貨膨脹的累積水平已經很高，但我們始終沒有調整重大損失和特別重大損失的金額標準，這種法律落後於實際的情況必須糾正。從2016年到今天，通貨膨脹率累計約為50%，損失衡量標準一直沒變，該改的就要改。

最後，應當修改對企業家實施監禁和延長審前調查的有關規定。這些法規的應用往往沒什麼客觀必要，這不是什麼秘密。在調查階段，企業被迫暫停經營或完全關閉。在這種情況下，除了直接損失、失去市場、員工職位不保，企業及其管理人員的名譽也會受到影響。我想提請執法機構注意，必須取消這種做法。我要求政府配合最高法院起草相關的法律修正案，在今年10月1日前完成這項工作。

此外，我還責成國家安全委員會一項特別任務，分析已提起刑事訴訟但未進入審判階段的案件的情況。

近年來，此類案件的數量大大增加，大家都明白背後的原因。不少情況下，案件的啟動缺乏充分的理由，或者被用來對企業或具體的自然人施加壓力。我們將在秋季單獨討論這個問題，並在立法和執法層面做出相應安排。

毫無疑問，俄羅斯地方政府領導班子在營造現代企業經營環境方面發揮著重要作用。按照慣例，我會在聖彼得堡國際經濟論壇表揚工作成效顯著的地區，尤其是在俄羅斯戰略倡議署（ASI）發布的俄羅斯地區投資環境國家評級中進步最快的聯邦主體。

今年前三名里出現了新面孔，莫斯科州緊隨莫斯科市和韃靼斯坦共和國，位列第3，莫斯科州的排名在一年內從第8位上升到第3位。排名第4到第10的地區分別是：圖拉州、下諾夫哥羅德州、秋明州、諾夫哥羅德州、薩哈林地區、聖彼得堡市和巴什基爾共和國。另外，進步最快的地區有：庫爾幹州，排名上升36位，彼爾姆州和阿爾泰邊疆區分別上升26位，印古什共和國上升24位，伊萬諾沃州上升17位。我對上述地區的主政幹部表示感謝和祝賀。

當然，聯邦政府、各聯邦主體、各市高度重視支持小城鎮、個別居民點、偏遠地區居民的創新創業。我們也有這樣的成功案例，其涉及的領域包括軟件開發，綠色食品和“俄羅斯製造”優質產品在本國電商平台上的銷售。要為此類經營活動創造新的機會，引入現代貿易形式，包括電商平台，降低物流、運輸和其他成本，也可以使用俄羅斯郵政升級版的現代化物流服務。

我們還需要扶持小型企業從業者、自謀職業者、剛起步的企業家，提升他們的管理能力和職業技能。我要求將專門針對小城鎮、農村地區、偏遠地區的扶持措施納入振興中小型企業國家項目。

我還想對大企業高管、老總，國內知名企業家、高級經理人們說幾句話。

尊敬的各位同行、朋友！只有當你把你的前途、子女的前途與你的祖國聯繫在一起時，才會獲得真正持久的成功，才會有真正持久的尊嚴和自尊。

我與許多企業家認識多年，我能感受和理解企業家和高管的想法。我曾多次聽到你們說，商業遠不止於賺取利潤。的確，改變身邊的環境，為你的家鄉、地區和整個國家的發展作出貢獻，是實現自我價值的一個極其重要的途徑。為人民服務、為社會服務是任何東西都無法取代的，這就是生活的全部意義、事業的全部意義。

最近的局勢再次證實了我一直以來的忠告：家裏更安全。聽不進這句話的人在西方已經損失了數億，甚至數十億美元，所謂的資本安全港用事實打了這些人的臉。

我想再次提醒各位，在座的和不在座的各位，請不要自食其果。我們的國家有巨大的潛力，也不乏光榮的任務。請在這裡投資，請把資金用於開設新企業，創造就業機會，發展旅遊基礎設施，請支持中小學教育、大學教育、醫療衛生、社會保障、文化體育。我知道很多人正是這樣做的，我都了解，我只是想再次強調這一點。

歷史上聲名顯赫的商業世家和大力扶持文化藝術的著名商人正是這樣實踐了自己的崇高使命：巴赫魯申家族、莫羅佐夫家族、丘金家族、里亞布申斯基家族、阿克丘林家族、加列耶夫家族、阿帕納耶夫家族、馬齊耶夫家族，薩瓦·馬蒙托夫、巴維爾·特列季亞科夫、德尼·阿爾薩諾夫、達達舍夫、哈吉耶夫。

俄羅斯各民族都湧現出眾多愛國商人，有俄羅斯族、韃靼族、布里亞特族、車臣族、達吉斯坦族、雅庫特族、奧塞梯族、猶太人、亞美尼亞族等等，他們發揚愛國傳統，沒有讓後代蒙羞，他們的名字永遠地載入了我國史冊。

說到這裡，我還想強調一點。對於繼承人，對於資本繼承人來說，什麼更重要還真說不准：是他們繼承的金錢和財富，還是祖先們名垂青史的美譽和貢獻。

先輩的名譽肯定無法揮霍，也無法拿去花天酒地，請原諒我這話有點糙；真正能留給後代繼承人的、別人永遠也搶不走的，一定是好名聲。這好名聲肯定會伴隨他們的一生，代代相傳，會幫助他們，支撐他們，讓他們變得更強大，他們可能繼承的金錢和財產更強大。

尊敬的各位同事！

原則三，負責任和平衡的宏觀政策。

正是這樣的政策在很大程度上幫助我們頂住了前所未有的製裁壓力。而且，我重申，負責任和平衡的宏觀政策不僅在應對當下挑戰中非常關鍵，從長遠來看也至關重要。我們不會重蹈我們西方同事的覆轍，他們釋放了通脹螺旋，導致財政失衡。

我們的目標是確保經濟長期強勁發展，降低公民和企業的通脹負擔，並在中長期內實現把通貨膨脹控制在4%以內的目標。我今天差不多就是從通貨膨脹講起的，這裡，我要告訴各位，我們的目標是4%。

我已責成聯邦政府起草預算新規則的建議案。新規應確保財政政策的可預測性，為充分利用外部經濟形勢創造條件。目的是夯實經濟增長的基礎，發展基礎設施，提陞技術水平，這是改善公民福祉的基礎。

是的，一些全球儲備貨幣正在自絕後路，這是顯而易見的，不管怎麼說，它們的自殺傾向都是非常明顯的。用這些儲備貨幣對我們的貨幣供應進行“消毒”顯然毫無意義。但是，根本原則——掙多少花多少，量入而出——沒變，沒有人廢除這項原則。我們對此有充分理解。

原則四，維護社會公平。

我國的經濟增長、企業繁榮、工業強大、科技先進應該體現在社會保障方面。發展是為了消除不平等現象，而不是像某些國家那樣加劇不平等。而且，坦率地說，我們在這方面做得也不夠，這方面我們仍然有很多問題和困難。

減少貧困和不公意味著對國內產品的需求，全國范圍的需求，要求我們縮小各地區的實力差距，在最需要的地方創造新的就業機會，一般來說，這是進一步發展經濟的決定性因素。

必須強調的是，公民實際收入的增長、有效治理貧困是衡量政府機構乃至整個國家工作成效的主要指標。儘管存在各種客觀困難，但減貧工作今年要取得實效，政府工作內容包含這一項。我再說一遍，我們正在有針對性地支持最脆弱的公民群體：退休人員、多子女家庭以及生活困難的人。

養老金每年都以高於通貨膨脹率的速度調整。今年養老金已經上調兩次，第二次就在不久前，從6月1日起養老金上調10%，同期，最低工資標準和最低生活保障標準也上調了10%。要知道，其他社會福利和補貼都與最低生活保障標準掛鉤，僅此一項舉措就會直接增加1500萬人的收入。

近年來，我們建立健全了多子女家庭幫扶體系。婦女從懷孕初期到孩子年滿17歲，都可以領取國家資助。人民的福祉和繁榮是人口發展的最重要因素，鑑於人口負增長浪潮的疊加，人口形勢極其嚴峻。今年4月份，俄羅斯新出生人口不足10萬，比2020年4月下降了近13%。我要求政府定期檢查向多子女家庭提供更多補貼的工作。這些措施的力度要足夠大，足以與我們面臨的人口挑戰的嚴峻性相匹配。

未來的俄羅斯家庭都應該有兩個、三個或更多子女。因此，不單要給有子女家庭直接發錢，還要針對多子女配套調整醫療保健體系、教育體系，以及決定其家庭生活質量的所有領域。

國家公共倡議區域辦公室和戰略倡議署正在共同落實國家公共倡議[2]，努力解決上述問題。今年秋季我們將對這項工作進行驗收，總結各地區的生活質量評級結果，以便在全國范圍內廣泛宣傳、推廣最佳實踐和經驗。

原則五，超前發展基礎設施。

我們已經增加了用於加強交通幹線的直接預算支出。明年，我們將啟動新建和改造聯邦公路和地區幹線公路的大項目。未來五年，至少85%聯邦公路和地方乾線公路應符合質量標準。為此，我們推出了基礎設施預算貸款，這一新的融資工具正在廣泛使用。基礎設施預算貸款的期限為15年，利率為3%。

我已經說過，該工具的實際需求比我們的最初預想高得多。各聯邦主體有很多成熟的、預期收益良好的項目，不能一直拖著不開工。我們還要考慮這個貸款怎麼運作，我們昨天晚上還在討論這個問題。不管怎麼說，現在我能肯定的是，這個工具很有效。

住房公用事業的現代化也是一個單獨的問題。這方面積累了許多問題，行業長期以來投資不足，據估算，資金缺口有4.5萬億盧布。超過40%的管網需要更換，設施老化是低效率和高損耗的主要原因。同時，每年約有3%的管網老化、報廢，只有不到2%的管網能及時更新，這意味著問題一年年越積越多。

我建議整合資源，啟動住房公用事業現代化綜合綱要，並與其他基礎設施發展計劃同步，以及對住房存量進行全面大修。目標是從根本上改變現狀，逐步降低老舊管網的比例，就像我們通過重新安置解決危房改造問題，以及分階段修復道路。我們將在下週的國務委員會主席團會議上與各位地方行政長官詳細討論住房公用事業和建築工程行業的問題。

此外，我建議為小城鎮和歷史城市宜居項目單獨追加撥款。這個項目運作良好。我提議在2023-2024年每年為此增撥100億盧布。我們還將為遠東地區的城市改造劃撥更多資金。我要求政府在基礎設施預算貸款計劃、住房及公用事業現代化項目，以及其他發展項目中為遠東城市改造預留相應的額度。

對我們來說，農村地區的全面發展是無可爭議的優先任務。在農村種地的人養活了全國；現在看來，還要養活世界上很大一部分人，他們理應過得舒適、體面。我要求政府為農業專項計劃撥出更多資金。農產品出口關稅能夠成為財政收入的一個來源，而且是長期來源；當然，收入水平會有波動，但收入一直會有。

談到農村發展，我要提出一項特別建議，即農村文化館以及地區和市級話劇院、博物館維修改造計劃，2023年和2024年各撥款60億盧布用於此目的。這個項目關係民生，既緊迫，又重要。

讓我舉一個最近的例子。在頒發勞動英雄獎章時，來自雅庫特的獲獎者弗拉基米爾·阿菲里卡諾維奇·米哈伊洛夫在閉門會上直接向我求助，讓我在他們村建一座文化中心。當然，這座中心一定會建起來。我想說的是，如果民眾在各個層面不斷呼籲，說明這項工作非常重要。

我插一個題外話，初夏時節談這個問題正合適，夏天到來意味著俄羅斯傳統的休假季節到了。俄羅斯優美的自然風光正受到越來越多國內游客的青睞，包括國家公園、野生動物保護區、自然保護區。據估計，今年的遊客總數將超過1200萬人次。

政府主管部門、旅遊行業企業和遊客必須明確權責，清楚地知道，在這些地區可以做什麼、不可以做什麼，哪些地方可以建造旅遊設施、哪些地方嚴禁建造旅遊設施，以避免破壞獨特和脆弱的生態系統。

國家杜馬正在審議一項法案，法案旨在規范特別保護區內的旅遊活動，為旅遊業搭建文明執業的框架。在這方面，我想提請各位注意，這方面的所有決定都應該經過反复考量和權衡，必須嚴肅對待。

我想特別提一下拯救和保護貝加爾湖的問題。我們為此出台了貝加爾斯克市綜合發展項目，這個項目應該成為生態導向型集約經濟模式的標杆。我們不僅要消除貝加爾紙漿造紙廠對環境的長期污染，而且要使貝加爾斯克市的生活水平實現質的飛躍，使其成為俄羅斯生態旅遊的名片。該項目必須使用最先進的技術和清潔能源。

從總體思路看，我們將大力開發環保科技，實現企業環保現代化的既定目標，減少有害排放，特別是大型工業中心的有害排放。我們還將繼續致力於閉環循環經濟、綠色項目和氣候保護，正如我在上屆聖彼得堡國際經濟論壇上詳細介紹的那樣。

由此引出第六項原則，技術主權完全獨立。

實現真正的技術主權，必須建立一個核心要素完全獨立於外部機構的、完整的經濟運行體系。我們要在生產生活的各個領域都實現質性的技術飛躍，不只做外國決方案的使用者，更要做掌握核心技術的新一代商品和服務的開發者。

近年來，我們高度重視進口替代，並在農工綜合體、製藥、醫療設備、國防工業和其他領域取得了良好進展。但是，我想強調這一點，社會上關於進口替代的討論很熱烈，有觀點認為，進口替代不是萬能的，治標不治本。如果我們只是重複別人，用複制來取代，即使我們做出最高品質的複製品，那麼我們也會永遠跟在別人的後面追。要治本，我們必須領先一步，打造有競爭力的俄羅斯技術、產品和服務，引領全球新標準。

要知道，謝爾蓋·帕夫洛維奇·科羅廖夫沒有選擇對戰利品火箭進行複制和局部改造的道路，而是著眼於未來，提出了獨特的一攬子方案，創造了R-7火箭，為人類進入太空開闢了道路。事實上，他為整個世界，以及未來幾十年樹立了標準。這正是蘇聯許多重大科學發明的締造者在那個時代的工作方式。

而現在，依靠這樣的歷史積澱，我們的技術人員正在取得驕人的新成就。在他們的辛勤付出下，俄羅斯擁有世界上獨一無二的高超音速武器，俄羅斯原子能公司在核技術方面佔據領先地位，正在建設核動力破冰船隊，俄羅斯在人工智能和大數據處理方面的許多解決方案也是世界上最好的。

我再重複一遍，技術進步是貫通各領域的發展方向，它不僅將定義當前的十年，而且將定義整個21世紀。我們將在下一次戰略發展委員會會議上詳細討論依托高科技振興經濟的話題。有很多話題可供討論，最重要的是，有很多話題可供決策參考，例如培養高級工程師，科研成果向實體經濟轉移，為快速增長的高科技公司提供財政支持。我們還將討論到端技術的開發，以及個別行業數字化轉型項目的進展。

我要說明一點，每樣東西都生產是不可能的，也沒有必要。然而，我們需要掌握所有關鍵技術，以便在必要時能夠在短時間內自行生產任何產品。正因如此，我們迅速研發生產出新冠狀病毒疫苗，現在又推出了許多其他產品和服務。

例如，卡瑪斯集團的外國夥伴不負責任地撤出俄羅斯市場後，他們的位置已經被我們本國企業取代，他們不僅為卡瑪斯提供傳統車型的零部件，而且還為長途運輸車、公交車輛、重型車輛等富有前景的新產品提供零部件。還有Mir卡支付系統，它已經在國內市場成功地取代了Visa和MasterCard，現在正在擴大業務範圍，一步步獲得國際認可。

聖彼得堡拖拉機廠也是一個有代表性的例子。該廠先前的外國合作夥伴拒絕銷售發動機和提供保修服務。誰幫他們解決了問題？雅羅斯拉夫爾和和圖塔耶夫兩市的發動機製造廠，它們幫聖彼得堡拖拉機廠製造出發動機。今年3月至4月，聖彼得堡拖拉機廠的農業機械產量創下新高——不僅沒下降，還打破了紀錄，實現了增長。我相信，這樣的優秀實踐和成功案例會越來越多。

我重申，俄羅斯有人才、科學、技術能力開發現在急需的產品，包括家用電器、工程機械、工業設備和服務設備。當前最大的挑戰是如何在短期內擴大產能，上馬更多新生產線。而其中一個關鍵問題是為企業提供正常的生產環境和準備就緒的生產場地。請聯邦政府在秋季之前就新型工業集群的關鍵參數提出一攬子建議，包括以下核心要素：

第一，融資。納入集群的項目應獲得利率合理的長期信貸支持，期限最長為10年，年利率不超過7%（按盧布計算）。我們已經討論過相關細節，包括與我們的經濟集團，各方都有共識，那麼就行動。

第二，稅收。集群需要確保低水平的推定稅，包括保險費。

第三，初期啟動支持，形成一攬子訂單，包括支付給此類企業成品採購方的補貼。這個問題並不簡單，但補貼是必要的。補貼是為了維護市場。要耐心冷靜地解決這個問題。

第四，簡化管理，包括盡量減少檢查或免於檢查，而且，要讓企業在舒適、非壓迫性的稅收和海關監管體制下經營。

第五，也許是最重要的，必須建立機制，維持對剛進入市場的創新產品的長期需求。我想提請政府注意，這些產業集群2023年1月1日就要啟動，優惠政策屆時要全部到位。

在這方面，我想補充一點，新現有工業增長點和新的工業增長點都要廣泛吸引小企業，引導其經營走上正軌。同時，要讓企業家和小公司看到希望，看到前景。請聯邦政府與中小企業（聯邦中小企業發展公司）、大型企業一道，制定並啟動大型國有企業與中小企業長期合同機制。這樣，中小企業可以提前幾年鎖定產品銷售渠道，供貨方可以依托這些訂單擴大現有生產或者增開新的生產線。

我想補充的是，我們已經大大縮短了工業廠房的建設週期，取消了許多不必要的審批流程，但這項工作還有很大的改善餘地，還有環節值得下功夫，還有優化的空間。例如，從廠房開工到建成仍然需要一年半到三年的周期，而購買現成廠房仍然受到高額貸款利率的阻礙。

在這方面，我建議推出一個全新的融資工具，工業抵押貸款，以便國內企業能夠迅速生產出急需的產品。我說的是年利率為5%的長期貸款。有意購買現成廠房的企業可以申請這種貸款。我要求政府立即與銀行商定所有細節，以便在不久的將來全面啟動工業抵押貸款。

尊敬的朋友們！

世界經濟、國際金融和國際關係演變的速度和規模日益加大。全球化讓位於多極化增長模式的態勢日趨明顯。當然，國際新秩序的孕育和誕生是一個複雜的過程，我們仍將面臨許多挑戰和風險，以及當前難以預測和預料的因素。

然而，確定無疑的是，國際新秩序的規則將由強大的主權國家製定，由不會沿著別人設定的軌跡前進的國家製定。只有強大的主權國家才能對這個新誕生的國際秩序擁有發言權，否則就注定要淪為處於不平等地位的殖民地。

要努力前進，勇於改變，把握時代脈搏，表現出國家意志和決心。俄羅斯正以強大主權國家的姿態走進新時代。我們一定會抓住時代發展帶來的巨大機遇，讓自己變得更加強大。

謝謝大家！

譯者註：

[1]「黃金十億」，俄羅斯政治學術語，指最富裕、最先進的國家，與“發展中國家”的概念相對，相當於通常而言的“發達國家”

[2]國家公共倡議是由俄羅斯戰略倡議署2020年6月啟動的全國性公共治理倡議，旨在提高社會公共服務的質量，以滿足人們在不同生活狀況下的需求。

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