阿富汗6.1級地震　升至逾280死595傷　巴基斯坦印度均有震感

阿富汗（Afghanistan）東部發生黎克特制6.1級強烈地震，據阿富汗官方媒體巴赫塔爾通訊社6月22日最新指，事件至少造成280人死亡、595人受傷。



美國地質調查局（USGS）數據指，震央距離阿富汗東部城市霍斯特（Khost）約44公里。

Notable quake, preliminary info: M 6.1 - 44 km SW of Khōst, Afghanistan https://t.co/4ORKfdDXIR — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 21, 2022

英國廣播公司（BBC）最初引述地方官員報道，事件造成逾250人死亡，超過150人受傷，該官員也稱，死傷人數可能進一步上升。

巴基斯坦印度都有震感

政府發言人卡里米（Bilal Karimi）在Twitter發文指「不幸地，昨晚帕克提卡省（Paktika）四區發生強烈地震，造成數百名同胞死傷，數十間房屋被毀。」他又指「我們敦促所有援助機構立即派出團隊前往該地區，以防止進一步災難。」

#BREAKING: At least 280 people have been killed and more than 250 others injured in a result of an #earthquake in Paktika and Khost provinces on Tuesday night.

Local officials told pajhwok and gov run news agency BNA reported.#Afghanistan pic.twitter.com/htCcDTQKcu — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 22, 2022

英媒報道，震央方圓500公里均有震感，除了阿富汗首都喀布爾外，也包括在巴基斯坦與印度部份地區。