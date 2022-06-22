從澳洲到菲律賓到比利時到美國　全球通脹令人喘不過氣

燃料、糧食價格上升，供應鏈延誤等造成的通脹，對全球造成影響。今天在全球幾乎哪裏都感受到物價的上升，不論是在歐洲、非洲、美洲、還是亞洲。如此的情況到底哪天才會改善？



澳洲

近日網傳一張標價11.99美元的生菜照片在網上瘋傳，成為今天澳洲通脹最好寫照。蔬菜價格以年度計算上漲12.7%，新南威爾士州和昆士蘭州的水浸令情況惡化，化肥成本亦增加了供應難度。

電價飆升進一步加劇通脹壓力，天然氣短缺可能讓即將迎接冬季的澳洲人們更苦惱，低收入者受到的打擊最為嚴重。來自維州地區的單身父親Jeff Laming，稱自二月以來，就沒有吃過新鮮水果或蔬菜，只能以冷凍烤肉、即食麵和雜牌意大利面充饑。

圖為6月17日，澳洲悉尼一架巴士上。位處南半球的澳洲正迎來冬季。（AP）

比利時

當地的通脹達到40年新高的9%，當地經濟學家推測至夏季一般家庭將面對500至600歐元的支持提升。儘管受國家政策保護薪金會隨通脹一定程度自然提升，但這會影響企業的競爭力。

在布魯塞爾經營餐館的Altamirano Palma，表示近月的成本漲翻天：「甚麼都在漲，油、薯仔、包裝、電、天然氣、紙張、紙巾等等都在漲價。」但她不太想讓她的食物加價，害怕顧客不會再來。

印度

零售的通脹上升了7%，抵銷了正自疫情恢復家庭的微薄收入。僅在5月蔬菜成本就上漲了 56%，部分原因是熱浪，還有是種植的成本上升。

不斷上漲的油價亦令人難以注滿油，騎摩托車上班。居住德里的Ankita Singh表示，他會在晚上才去市場買菜，買一些商販準備丟掉的：「雖然我知道不新鮮，但沒有辦法。」

圖為印度達蘭薩拉，一個路邊攤檔。印度通貨膨脹已在多地爆發示威。（AP）

圖為5月20日，加沙地帶以南的汗尤尼斯，農民正在收成。（AP）

以色列

儘管當地物價早已不菲，通脹對他們同樣構成了影響。以色列貧富懸殊，全國最富有10%人口每月薪水，是全國其餘50%的人口的19倍。住房和汽油價格飆升，特拉維夫和貝爾謝巴在日前才爆發了街頭示威。

過去一年通脹上升了近4%，近11年來最高。家庭用品的平均價格在2022年初至今上漲了2.3%。住房問題也急劇惡化，與2020年價格上漲13%。

在巴勒斯坦地區生活的人民程況更為惡劣，有居住在耶利哥北部城鎮的的農民Abu Fadi表示他不得不出售他手上的羊。食物價格上升是最大的原因，一噸的食物原價1300新謝克爾（約2950港元），近日已升至2000新謝克爾（約4500港元）。

尼日利亞

當地央行表示通脹可能會成為一股趨勢，宣布自2016年以來的首次加息。4月份食品通脹率上升至19%，奈拉兌美元繼續貶值。與非洲大陸許多國家一樣，尼日利亞高度依賴食物進口，非常容易受到價格波動影響。

在第一大城市拉各斯居住，在家中會幫忙母親當賣水店的Theresa Aderele表示，價格一直在上漲，人們一直抱怨：「但你能怎麼辦？」

尼日利亞在過去六年，交通費、食品、電費和煤氣費都在穩步上漲，但在2022年進一步惡化，有錢的或沒錢的都能感受得到：「我想人們不會把俄烏戰爭帶來的後果算進來，因為通脹已成為常態。」

圖為6月16日，菲律賓馬里拉街頭上，有嘟嘟車之稱的三輛車司機生計受通脹壓力大受影響。（AP）

菲律賓

油價不停上升，嘟嘟車司機都抱怨他們幾乎負擔不起繼續駕駛。叫車中心已呼籲員工在家工作，等候召喚再出門，節省燃料。世界糧食計劃署4月報告稱，自年初以來燃料成本增加了40%，並警告稱嘟嘟車的運營將受到負面影響。

糧食的價格同樣上升，據政府統計，玉米價格同期上漲24.4%，蔬菜上漲 15.2%，過去三個月超過 12.2% 的菲律賓家庭至少經歷過一次的捱餓。

來自馬尼拉的嘟嘟車司機Orlando Garcia表示，過去他每天的工資約1,300菲律賓比索（約190港元），但他現在能賺到700比索已是非常幸運。近月不僅顧客減少，汽油價格也在飆升：「每天都在增加，我已負擔不起裝滿油箱的費用。」

美國

疫情相關的供應短缺和汽油價格上漲，推高了每個人的成本。5月份的通脹達升至8.6%，增幅創自1981年以來新高。工資雖然也在上漲，但對大多數人來說根本追不上通脹。

美國一加侖汽油的平均價格從2021年的3美元上漲至今天的5美元。一名在拉斯維加斯工作的酒店員工表示，他現在要花70美元在他的汽車上，但過去他只需花45美元：「所有東西都在漲，就我的工資沒漲。」「我的兒子想搬出去住，但房租也在飆升，他負擔不起十分沮喪。」

美國聯儲局宣布加息，以試圖壓抑通脹，但警告稱烏克蘭戰爭導致的油價上升是央行無法控制的情況。