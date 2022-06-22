阿富汗6.1級地震　升至逾950死610傷　官員籲所有救援機構協助

撰文：成依華
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阿富汗（Afghanistan）東部發生黎克特制6.1級強烈地震，據英媒6月22日引述一名官員稱，事件升至最少950人死亡、610人受傷。當地政府發言人卡里米（Bilal Karimi）在Twitter發文稱，敦促所有援助機構立即派出團隊前往該地區，以防止災難進一步爆發。

阿富汗東部發生強烈地震，造成大量人員死亡（Bakhtar News Agency via AP）

報道指，歐洲-地中海地震中心（EMSC）把這次地震定為6.1級，美國地質調查局（USGS）則最初定為6.1級，之後修正為5.9級。震央距離阿富汗東部城市霍斯特（Khost）約44公里。

由於山區村落資訊不流通，死傷人數可能會進一步上升。政府部門派出直升機到受影響地區，派發醫藥物及拯救傷者。

外媒照片顯示，當地不少房間倒塌，現場一片頹垣敗瓦。

阿富汗地震：圖為2022年6月22日在強烈地震後，政府派出直升機到阿富汗帕克提卡省（Paktika）接走部份傷者（Bakhtar State News Agency via AP）

巴基斯坦印度都有震感

政府發言人卡里米（Bilal Karimi）在Twitter發文指「不幸地，昨晚帕克提卡省（Paktika）四區發生強烈地震，造成數百名同胞死傷，數十間房屋被毀。」他又指「我們敦促所有援助機構立即派出團隊前往該地區，以防止進一步災難。」

英媒報道，震央方圓500公里均有震感，除了阿富汗首都喀布爾外，也包括在巴基斯坦與印度部份地區。

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